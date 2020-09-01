Erhürman: "Girişimci gençlerin önü açılmalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, girişimciliğin tüm dünyada en temel konulardan biri olduğuna dikkati çekerek, gençlerin önünün açılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Girne Gençlik Gelişim Merkezi’ni (GİGEM) ziyaret etti. Ziyarette konuşan Erhürman, resmi verilere göre gençlerde işsizlik oranının yüzde 20 olduğunu, bu rakama göç edenlerle gizli işsizlerin dahil olmadığını belirtti.

“MESLEK OKULLARI TEŞVİK EDİLMELİ”

Birçok gencin geçinebilmek için ailelerinden destek gördüğünü söyleyen Erhürman, “Gençler evleniyor, düğünlerini anneleri babaları yapıyor, arabalarını onlar alıyor. Bu durum endişe vericidir, sürdürülemezdir. 10 yıl sonra bu işlemeyecek ve gençlerin göçü daha da yoğunlaşabilecek” dedi.

Turizm Meslek Yüksek Okulları’nın yaygınlaştırılıp teşvik edilebileceğine, buradan mezun erkeklerin askerlik sürelerinin biraz daha kısaltılabileceğine vurgu yapan Erhürman, mesleği olmayan gençlerin, mesleki-teknik alanlara kaydırılabileceğine değindi.

“YENİ GİRİŞİMLERİ TEŞVİK ETMELİYİZ”

Kamu alanının bir tür ‘gizli işsizlik alanı’ olduğunu, iyi eğitim alıp da kamuya girenlerin çok da tatmin olmadığını, bürokrasinin bir süre sonra boğmaya başladığını söyleyen Erhürman, “Girişimcilik projelerinin doğru yerlere oturtulup teşvikler ve kredilerle desteklenmesi ve gençlerin burada yeni girişimlerin içinde olması sağlanmalı, güçlerini birleştirmeleri teşvik edilmeli, buna kaynak ayrılmalı” dedi. Kırsal kesim arazilerine değinen Erhürman, birçok köyde boşta kalan arazilerin o köyün gençlerine dağıtıldığını söyledi, şunları kaydetti:

“Çok küçük bir coğrafyamız var, fazla arazimiz yok. Bu araziler gençlere konuttan önce işyeri veya yatırım amaçlı açılabilir, hibe ve kredilerle desteklenebilir. Gençler önce iş kurabilsinler, sonrasında evlerini alsınlar. Öncelik üretimde olsun ki kendi ayakları üzerinde durabilsinler. Durduktan sonra da kendi yaşayacakları alanları belirlesinler.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI PLANLAMADA ÖNCÜLÜK ETMELİ”

Ülke yönetiminde planlamanın önemine değinen CTP lideri Erhürman, bunun da ancak istikrarlı hükümetlerle olabileceğini söyledi.

“Hükümetler yapamıyorsa bunu, değişmeyen bir modeli oluşturmamız gerekiyor” diyen Erhürman, kesintisiz beş yıllık görev süresine sahip Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda da önemli bir rol üstlenebileceğine vurgu yaptı.