Erhürman: “Gereken ciddiyetin onda biri dahi gösterilmedi”

Hazırlıksız olduğumuzu hükumetteki bakanlar dahil herkes söylemiş olmasına karşın bugün itibarıyla ülkeye karantinasız girişler başladığına işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gösterilmesi gereken sorumluluğun ‘onda birinin dahi’ gösterilmediğine vurgu yaptı. Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, uzmanların bütün öneri ve uyarılarına harfiyen uyma çağrısı yaptı. Erhürman’ın paylaşımı şöyle: “Aylarca ülkeyi "yeni normal" hazırlayın dedik. Gösterilmesi gereken ciddiyetin, sorumluluğun, basiretin onda biri dahi gösterilmedi. Hazırlıksız olduğumuzu hükumetteki bakanlar dahil herkes söylemiş olmasına karşın bugün itibarıyla ülkeye karantinasız girişler başladı. Kendimizi, özellikle risk grubundaki insanlarımızı korumamız lazım. Bir de baş edemeyecekleri bir yükün altına girmelerine izin vermememiz gereken sağlık çalışanlarımızı. Lütfen bir kez daha hükumetin göstermediği ciddiyeti biz gösterelim ve bugünden itibaren uzmanların bütün önerilerin ve uyarılarına harfiyen uyalım.”