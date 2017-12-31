Erhürman gençlerle buluştu: Size güveniyoruz, görevimiz önünüzü açmak 

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yılın son toplantısını gençlerle yaptı. Mağusa’da toplanan gençler, yeni bir düzen yaratmayı vaat eden CTP’nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı hakkında bilgi aldı ve programın nasıl uygulanacağını sorguladı. Erhürman, samimi geçen toplantıda, “bugün de, gelecek de sizsiniz. Kendinize, halkımıza ve ülkemize güvenerek yeni bir düzen kurma hayalimize destek verin. Çok çalışıp başaracağız. Yozlaşmaya karşı birleşmeliyiz” dedi. Onlarca yıl içinde oluşturulmuş yozlaşmış sistemin hukuksuz, adaletsiz, kayırmacı olduğunu, insanlarımızı üretkenlikten, yaratıcılıktan uzaklaştırdığını, potansiyellerini kullanamaz hale getirdiğini ifade eden Erhürman, “bu ülkede ve ülke dışında çok zeki, çok çalışkan, çok başarılı insanlarımız, gençlerimiz var. Her birinin gurur duyulacak başarı hikayeleri var. Mesele artık tek tek başarı hikayelerini, doğru bir planlama ve programlama ile ve doğru politikaları uygulayarak toplumsal bir başarı hikayesine dönüştürmektir. Kıbrıs Türk halkı bunu başaracak yeteneğe de, zekaya da, insan kaynağına da sahip. Programımız da, kadromuz da hazır. Biz bunun için göreve geleceğiz. Bu düzeni sizlerle, halkımızla birlikte değiştireceğiz” dedi.

ÜLKEDEKİ YOZLAŞMAYI YARATAN ZİHNİYETİ GERİDE BIRAKACAĞIZ

Ulusal Birlik Partisi’nin görevde olduğu her dönem talanın, peşkeşin, yalanın, kirli ve izahatı mümkün olmayan işlerin, kamuya ait olan ne varsa, elimizde hangi kaynak varsa ayrıcalıklılara dağıtmanın, çalışanı sömürmenin, hakkın, hukukun ihlalinin tavan yaptığını anlatan Erhürman, UBP-DP Hükümeti’nin son 20 aylık yasa dışı işlerini, aile fertlerine dağıtılan arsaları ve kamu mallarını hatırlattı. Erhürman, Özgürgün’ün banka hesapları konusunda hala bir açıklama yapmamasını da eleştirerek tüm bu olanlar karşısında Kıbrıs Türk halkının doğru olanı yapacağını ve UBP’yi ve temsil ettiği zihniyeti artık geride bırakacağını söyledi. Beş yıl daha bu halkın geleceğini çalmalarına izin vermeyeceklerini belirten Erhürman, “bunlar memleketi babalarının malı sanıyor. Ama işler değişiyor. Olanı biteni halk duydu, gördü, biliyor. O nedenle değil midir ki kaçacak delik arıyorlar, çıkamıyorlar karşımıza” dedi.

HER KENTE VE BÜYÜK YERLEŞİM BİRİMİNE DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNAN GENÇLİK MERKEZLERİ

Halk danslarını çok önemli bulmakla ve daha fazla teşvik etmeye kararlı olmakla birlikte Gençlik Merkezlerini sadece halk dansları faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler olarak görmediklerini, başka yetenekleri de teşvik etmenin yanı sıra, bu merkezlerde eğitim, kariyer, proje danışmanlığı da yapılması gerektiğini belirten Erhürman, “okullarını bitirip çalışmaya başlamaya hazırlanan gençlere, hangi hibelerden, programlardan yararlanabilecekleri, nasıl proje hazırlayacakları, nasıl kaynak bulacakları konusunda da bu merkezlerde yol gösterilmeli, biz bunu yapacağız” dedi. Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkede para var. Her şeyi planlayıp bu halkın tek bir kuruşunu heba etmeyeceğiz. Bu hükümet reformları hayata geçireceği sözüyle hükümete geldi ve kendi imzası bulunan işleri yapmadığı için 540 milyon TL’lik reform destek ödeneği kullanılamadı. İki yıldır aralıksız ülkeyi geziyorum. Üreten kesimleri, insanları dinledim. Çok zor şartlar altında var olmuşlar ve başarmışlar. CTP döneminde gençlerin, kadınların ve engellilerin işgücü piyasasına katılması öncelik olacak. Üretim imkanı bizim dönemimizde yaratılacak. Sıfır faizli, uzun vadeli krediler de dahil mikro krediler de vererek girişimlerin hemen başlatılmasına destek vereceğiz. Bu ülkeyi siz değiştireceksiniz. Bizim görevimiz sizlerin önünü açmak olacak. Eminiz ki sizlerin önünüzü açtığımızda, siz bu işi başaracaksınız. Size güveniyoruz” dedi.