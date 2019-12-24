Erhürman, GAÜ'de konferans verecek

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman yarın Girne’de konferans verecek.

Partiden verilen bilgiye göre, Erhürman, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün davetlisi olarak katılacağı konferansta “Cumhurbaşkanlığı Seçimi Süreci ve Doğu Akdeniz Sorunu” üzerine konuşacak.

Konferans saat 14.00’te GAÜ Milenyum Kongre Salonu’nda gerçekleşecek.