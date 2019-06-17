Ayşe GÜLER

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Lefkoşa bölgesindeki devlet okullarında ilkokul birinci sınıflarında Türkçe konuşamayan çok sayıda öğrenci olduğunu vurgulayarak, devlet okullarında okuma alışkanlığını geliştirme, yabancı dil ve teknoloji ilgili ciddi sorunlar bulunduğunu kaydetti.

Erhürman, tasarının hayata geçmesi ile daha fazla öğretmen kadrosuna imkan tanıyacağını dile getirerek, “Esas sorun ne ve nasıl öğretiyoruz sorunudur. Bunu masaya yatırmalıyız” dedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na da çağrıda bulunan Erhürman, “Kaç ay bakanlıkta kalıyorsanız kalın, 10 yıl bakanlıkta kalıyormuşsunuz gibi projeler hazırlayın. Bu tip projeleri biz de destekleyelim. Hükümetler değişse de projelerin takipçisi olalım” dedi.

Erhürman, “Bir sonraki eğitim yılı ile ilgili öğretmen sayısı, binalar, kitaplar tamam olsun tartışması yapıyoruz. Ancak eğitimin kalitesi de tartışılmalı” şeklinde konuştu.

Meclis’te eğitim sistemi konuşuldu.

“Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü:

Özyiğit: “Kadrolarla ilgili belirli ihtiyaçlar var”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, yasa tasarısının kadro artımı ile ilgili olduğunu belirterek, görevde olduğu sürece boyunca sendikalarla işbirliği içerisinde bu çalışmayı hazırladıklarını kaydetti.

Geçtiğimiz hafta ivediliği alınan tasarının bir an önce yasallaşması gerektiğine değinen Özyiğit, bugünlerde nakil görüşmelerinin yapılarak, öğretmen açıklarının belirlendiğini hatırlattı.

Özyiğit, okul sayısının artması ve hayata geçen yeni düzenlemeler nedeniyle kadrolarda belirli ihtiyaçlar doğduğuna işaret ederek, yeni hükümetin bunu gündeme getirmesinin olumlu olduğunu aktardı.

Özyiğit, olumlu oy vereceklerini aktardı.

Arıklı: Eğitim yaz-boz tahtası haline geldi

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, eğitimin çok önemli bir mesele oluğunu, bunca yıldır da yaz-boz tahtası haline gelmesinin kanayan yara haline geldiğini belirtti.

Ülkede sürekli öğretmen açığından bahsedildiğini ancak Kıbrıs’ın güneyinde 1 öğretmene 12 öğrenci düştüğünü, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu sayının 8 olduğunu savunan Arıklı, buna rağmen öğretmen eksikliğinden bahsedildiğini söyledi.

Arıklı, sendikaların ısrarla ‘öğretmen alın’ yaygarası yaptığını öne sürdü, “Sendikalar için ne kadar çok öğretmen, o kadar aidat demek” dedi.

Eğitim vermek için Türkiye’den de çok sayıda öğretmen geldiğini aktaran Arıklı, “Türkiye’den öğretmen gelmek yerine, buradan 3 tane öğretmen istihdam edilebilir” dedi.

Pilli: “Düzenleme yapılmalı”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, geçtiğimiz hükümet döneminde başlayan uygulamanın oldukça güzel olduğunu belirtti.

Pilli, bu konuda yapılan atılımın iyi olduğunu kaydederek, uygulama hakkında bilgi verdi.

Hastanın yanında bekleyen refakatçılar konusunda düzenlenme yapılması gerektiğini ifade eden Pilli, bu konuda bazı düşünceleri olduğunu ancak somutlaşması halinde paylaşacağını aktardı.

Pilli, Sağlık Eski Bakanı, Dr. Filiz Besim’in bu konuda güzel bir atılım yaptığını kaydederek, altyapı yapılmadan, yasal düzenleme yapılmadan uygulama gerkekleştirildiğini ve uygulamanın son bulduğunu anlattı. Pilli, ancak konunun devamı için çalışmalar yaptıklarını düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Sucuoğlu: “İyi bir girişim ancak aceleye geldi”

Çalışma Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, iyi bir girişim olmasına rağmen, uygulamanın aceleye geldiğini, taşların yerine oturtulmadığını kaydetti.

Sucuoğlu, şu ana kadar herhangi bir müracaat yapılmadığını da ifade ederek, tüzük ve yasa anlamında bazı ihtiyaçlara gereksinim duyulduğunu dile getirdi.

Çeler: “ Memleket mafyasını ortadan kaldırmak için bu uygulama başlatılmıştı”

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, hastanelerde refakatçi sisteminin kendi hükümetleri döneminde memleket mafyasını ortadan kaldırmak ve yerel iş gücüne destek vermek amacıyla başlatıldığını dile getirdi.

Çeler, uygulama yasallaşana kadar aksaklıkların tüzükle giderilebileceğini ifade etti.

Özel sektörde ek maaş desteği projesine de değinen Çeler, hükümet ortaklarından bazılarının karşı çıkması ile çalışmanın geçemediğini anlattı.

Berova: “Yasa tasarısı geçmezse, eğitime sıkıntı yaşanabilir”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, yasa tasarısının geçmemesi halinde eğitimde sıkıntı yaşabileceğini dile getirdi.

A ve B öğretmen sistemine de değinen Berova, bu uygulamanın kendi bakanlık dönemi dahil, eski bakan Cemal Özyiğit döneminde de tamamlanamadığını ifade etti.

Berova, pek çok öğretmenin bu uygulamadan rahatsız olduğunu beyan ettiğini dile getirerek, bu dönem gerekli çalışmanın sonlandırılmasını istedi.

Sağlık ve refakatçiler konusuna da değinen Berova, gerekli çalışmanın yapılması halinde istenilen çalışmaya destek vereceklerini aktardı.

Hamzaoğulları: “İskele ve Karpaz okullarında ciddi reforma ihtiyaç var”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yasa tasarısına komitede güvenoyu verdiklerini, bugüne yetiştirildiğini belirterek, “CTP olarak üzerimize düşeni yaptık” dedi.

Hamzaoğulları, Büyükkonuk ile Yedikonuk ilkokullarının birleştirilmesi gerektiğini uzun süredir dile getirdiğini hatırlattı.

Karpaz bölgesindeki okullarda yaşanan sıkıntılara değinen Hamzaoğulları, İskele ve Karpaz okullarında ciddi reforma ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Hamzaoğulları, hasta refakatçileri ile ilgili uygulamaya da değinerek, “Mafyalaşmış düzenekten 4’lü Erhürman Hükümeti bozmuştu. Umarım, sıkıntılar neyse çözersiniz” dedi.

Hamzaoğulları, Sağlık Eski Bakanı Dr. Filiz Besim’in hasta refakatçileri uygulamasına yönelik eleştirilere cevaben yazdığı mektubunu Meclis kürsüsünden okudu.

Şahali: “5 bin öğretmen eğitimci olarak görev yapacak”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, yasa tasarısının bir önceki hükümet dönemindeki Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldiğini ancak yasallaşmasının bu hükümet dönemine kaldığını kaydetti.

Şahali, yan yana okullarda bulunan, benzer branştaki öğretmenlerin iş yükünü paylaşmasının önemli olduğuna değindi.

Şahali, yasa tasarısı ile birlikte yaklaşık olarak 5 bin öğretmenin eğitimci olarak görev yapmasının mümkün hale geleceğini kaydetti.

Nüfus artış trendinin beklenenin üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Şahali, şu anda alınan tedbirlerin gelecekte kadro artırımına gerek kalmadan yeterli insan bulunmasına olanak sağlayabileceğini belirtti

İncirli: “Öğretmenin iş yükün sadece öğrenci sayısı ile değerlendirilmemeli”

CTP Milletvekili, Dr. Sıla İncirli, komitede en fazla mesainin sağlık ve eğitimde çalışan kişilerin kadrolarının genişletilmesini olduğunu aktardı.

İncirli, sosyal devlet anlayışı içerisinde kamuda sağlık ve eğitim hizmetlerinin hem nitelik hem de nicelik olarak yeterli olmasının daha da önem kazandığını kaydetti.

Ülkede hasta ve öğrenci sayısının arttığına değinen İncirli, istatistiki verilerin toplanmasının önemli olduğunu ancak bir öğretmenin iş yükünün sadece öğrenci sayısı ile değerlendirilmesinin doğru olmadığını aktardı.

İncirli, yasa tasarısı ile 225 kadro artırımı olanağının sağlanacağını, ihtiyaca göre istihdamların yapılacağını ifade etti.

Sendikalarla ilgili yapılan eleştirilere de değinen İncirli, “Sendikanın görevi verilen emeği korumaktır. Yapılan eleştirilere katılmıyorum. Bu bakış açısı doğru değildir” dedi.

İncirli, CTP olarak yasa tasarısına olumlu oy kullanacaklarını belirtti.

Amcaoğlu: “Refakatçi sistemi doğru zeminde tartışılmalı”

Maliye Bakanı, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, öğretmenlerle iigili yasa tasarısının herkesten onay aldığını kaydetti.

Amcaoğlu, hastanelerde refakatçi konusunun doğru zeminde tartışılmadığını belirtti.

Amcaoğlu, uygulama hayata geçerken bütçede karşılığı olup olmadığına bakılmadığını, yasal mevzuat ve hizmet alımı konusunda hiçbir noktanın irdelenmediğini savundu.

“Bu konudaki ihtiyaç daha da büyük sorun olarak gündeme geldi. Yapılan, popülizmden öteye geçmedi” diyen Amcaoğlu, düşüncenin güzel ancak haksızlığa zemin hazırladığını kaydetti.

Amcaoğlu, refakatçilerin eğitim vermesi için Ortak Hizmetler Dairesi’nin onayını alması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu: “Okulların sorunsuz açılması önemli”

Eğitim Bakanı, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerin çok sıkıntılı olacağını belirtti.

Çavuşoğlu, okulların sorunsuz kapanmasının değil, sorunsuz açılmasının önemli olduğuna işaret etti.

Kitap ve kırtasiye konusunda ihaleye çıkıldığını ifade ede Çavuşoğlu, milletvekillerinin okullarda kadro eksikliği olmaması için tasarıya destek vermelerine teşekkür etti.

Çavuşoğlu, şu anda iki öğretmen sendikalaşmanın yaptığı açıklamaları dikkatlice takip ettiğini ifade ederek, birlikte hareket etmeyi temel ilke olarak belirlediğini belirtti.

İadeye oybirliği…

Genel Kurul’da daha sonra “Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Süresi Dolan Elektronik Haberleşme Yasası Tahtında Oluşturulan Kurul Üyelikleri İçin Önerilen Adayların Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” görüşüldü.

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, raporu okudu.

Raporda Feridun Üstün ve Ümit İlhan’ın BTHK Yönetim Kurulu üyeliği için nitelikleri taşıdığından üyeliklerinin gerçekleşebileceği belirtildi.

Yapılan oylamada rapor oybirliğiyle kabul edildi. Daha sonra “Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi” yapıldı.

Yasa tasarısı 30 kabul, 20 katılmayan ile oybirliğiyle kabul edildi.

Komitelerde Başkan ve vekiller seçildi

Meclis’in bugünkü toplantısında 5 komitenin başkan ve başkan vekilleri belirlendi.

Buna göre; Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinin Başkanlığına UBP Milletvekili Sunat Atun, başkan vekilliğine CTP Milletvekili Fikri Toros oybirliği ile seçildi.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Başkanlığına HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve Başkan Vekilliğine CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe getirildi.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanlığına UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Başkan Vekilliğine Doğuş Derya seçildi.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin Başkanlığına UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Başkan Vekili CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe oldu.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin Başkanlığına UBP Milletvekili Ersan Saner ve Başkan Vekilliğine ise Armağan Candan getirildi.