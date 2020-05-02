Erhürman: “Doğru yönetim anlayışının bu olduğunu mu düşünüyorsunuz?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘normalleşme’ sürecine geçilirken Bilim Kurulu’nu duymadıklarını ve hükümetin uzmanların görüşlerini dinlemediğini ima ederek, “Şimdi ne yapalım biz? "İsteyen istediğine inansın" mıdır bu sorunun yanıtı? Doğru yönetim anlayışının bu olduğunu mu düşünüyorsunuz gerçekten?” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Sürecin başından beri tek bir bilim kurulu olsun ve bu kurulun ürettiği sonuçlar düzenli, sürekli ve doğru biçimde halkla paylaşılsın; paylaşılsın ki halk kriz yönetimine güven duysun dedik. Kriz yönetiminde en önemli unsur halkın güvenini kazanmaktır diye vurguladık.

Bugüne kadar geldik. Şimdi "açılmaya" başlıyoruz. Bilim kurulunun görüşleri doğrultusunda deniyor ama bilim kurulunu duymuyoruz. Bilim kurulunda olan uzmanların en azından bazılarının da üyesi olduğu KTTB, KTTO ve Tıp-İş, "Tedbirlerin Kademeli Kaldırılmaması Rus Ruletidir" başlıklı bir ortak açıklama yaparak, "yanlışlar"ı eleştiriyor, hala "eksik olanlar"ı belirtiyor, riskleri gündeme getiriyor.

Şimdi ne yapalım biz? "İsteyen istediğine inansın" mıdır bu sorunun yanıtı? Doğru yönetim anlayışının bu olduğunu mu düşünüyorsunuz gerçekten?”