Erhürman: Derin üzüntü duyuyorum

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından Nijeryalı üniversite öğrencisi Kennedy Taomwabwa Dede’nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Erhürman, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği paylaşımında “Bu topraklarda yaşayan, çalışan, eğitim gören herkes kardeşimizdir. DAÜ öğrencisi Kennedy T. Dede’nin ölümünden dolayı derin üzüntü duyuyorum. Ailesine, sevenlerine ve DAÜ camiasına sabır dilerim” ifadelerini kullandı.