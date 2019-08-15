Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda Yaşar Ersoy tarafından sahnelenecek oyunun iptaline tepkisini dile getirdi.



Erhürman, "Çok ciddi bir zihniyet, demokrasi anlayışı ve sanata bakış sorunu var" dedi.



Tufan Erhürman şu açıklamayı yaptı:



Bir tiyatro oyununun "sakıncalı" bulunması... Bu yetmezmiş gibi Yaşar Ersoy'a "kimseyi eleştirmeyen, rahatsız ve tedirgin etmeyen bir oyun" sahnelemesinin önerilmesi... Oyunun içeriğini elbette ki bilmiyoruz ama ondan bağımsız olarak burada çok ciddi bir zihniyet, demokrasi anlayışı ve sanata bakış sorunu var... Böyle bir yaklaşımı kabul etmek mümkün değil...





Kıbrıs Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden, yönetmen, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun kurucularından Yaşar Ersoy yaptığı açıklamada, K.T. Devlet Tiyatrosu’nda yapılan toplantılarda, Müdür Akgür tarafından yönetmen olarak kendisine “Kimseyi eleştirmeyen, rahatsız ve tedirgin etmeyen bir oyun” sahnelemesinin önerildiğini belirtti, “Sanatın özgürlükçü ilkesine ve evrensel değerlerine vurgu yaparak bu yasakçı ve etik dışı teklifi reddettiğimi bildirdim…” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapmak için müsait olmadığını ve 'yarın' açıklama yapacağını söyleyen K.T. Devlet Tiyatrosu Müdürü Erdinç Akgür ise, YENİDÜZEN'in ısrarlı soruları üzerine 'Oyunun Edebi Kurul'dan geçmediğini söylemekle yetindi...

TEPKİLER

Çünkü “kurulu düzen” korkaktır. | Tacan Reynar



"Sanat, özgür yaratıcılık anlatımıdır.

Sanat, toplumların evrensel değerlere olan bakışını biçimlendirir ve toplumsal varlıklarının taşıyıcı bir ilkesini oluşturur.

Sanat özgürlüğü bir temel insan hakkıdır.

Sanatın anlamı gereği sınırsız bir ufka sahip olması şarttır.

Sanatın ve sanatçının engellendiği bir toplumun hayat damarlarından biri kapatılmış demektir.

Sanat özgürlüğünü destekler, sansür ve yasakları kınarım!"

Fikri Toros



Sanat, toplumların evrensel değerlere olan bakışını biçimlendirir ve toplumsal varlıklarının taşıyıcı bir ilkesini oluşturur. Sanat özgürlüğü bir temel insan hakkıdır. Sanatın anlamı gereği sınırsız bir ufka sahip olması şarttır. Sanatın ve sanatçının engellendiği bir toplumun hayat damarlarından biri kapatılmış demektir. Sanat özgürlüğünü destekler, sansür ve yasakları kınarım!" Tiyatro ile sanatçıdan, demokrasisi ölmüş, dikta rejimin esiri olmuş, gerici ve yobaz sistemler rahatsızlık duyar!..

Çünkü perde açılırsa, sanat mevcut sistemi sahneleyecek...

Bu sistem ve rejim size tanıdık geliyor değil mi?

Biz sadece kopyasıyız!..

Ali Kişmir



Yaşar Ersoy’a yapılanı kabul etmek kesinlikle mümkün değil.

Gidişat, idare edilecek dönemi çoktan aştı.

Sonuna kadar özgürlüklerin yanında, sansür ve kısıtlamanın karşısındayım.

Asım Akansoy



Tomurcuklanan meyve büyüyor

Korkuyorlar Yağmur akıyor çatlamış topraklara

Korkuyorlar Çocuksu umutlar uyanıyor

Korkuyorlar Gün ışığı aydınlatıyor yüzümüzü

Korkuyorlar Güneşe değiyor bakışlarımız

Korkuyorlar Kelebek kanadında düşlerimiz büyüyor

Korkuyorlar Gürül gürül bir hayat büyüyor

Korkuyorlar Korkuyorlar!

Doğuş Derya





Yeni model siyaset.. açılım falan diyerek..bizi Annan planı öncesi baskıcı, gerici rejimine geri döndürüyorlar... yazıklar olsun!.... Bülent Kanol



Bu ülkede tiyatro deyince akla gelen ilk isimlerden biri...50 yıldır sanat yolculuğunda karşılaştığı tüm zorluklara hep direndi. Bugün yine hiç hoş olmayan, kabul edilemez bir olayla karşı karşıya. Yazıp yöneteceği oyunu sansürlendi. K.T. Devlet Tiyatroları bu yanlıştan geri dönmelidir. Kani Kanol









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