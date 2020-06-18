Meclis'te konuşan ana muhalefet lideri Tufan Erhürman, "denetim" gününde hükümetin ortada olmadığını söyledi.

İktidar vekillerinin ayrı ayrı toplantılar yaptığını anlatan Erhürman, "Toplumun gündeminde olan konuyu sorgulamak için 2.5 saattir bekliyoruz" dedi.

Başbakan ya da iktidarın küçük ortağına ait bakanların da Meclis'te olmadığını söyleyen Erhürman, "Hani Lapta Belediyesi Başkanı'nın ikinci açıklaması bekleniyordu. O açıklama yapılıyor, ilkinden farkı yok. Şimdi polis soruşturması beklendiği söyleniyor. Ne bekliyorsunuz? Burada açıklanmadı mı, Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın adaya giriş yapıldı. Gümrük kontrolü olmaksızın giriş yapıldığı da açıklandı. Karantina dışına çıkıldığı da ortaya çıktı. Peki polis neyi soruşturuyor? Polis daha fazladan ne bulabilir? Başka yerlere gidildi mi gidilmedi mi? Ne fark eder." şeklinde konuştu.

Erhürman, polis soruşturmasından daha fazla ne beklendiğindi sordu ve “istediğimiz tüm soruların yanıtı ortadadır” diye konuştu.

“Bu sorun hükümetin sorundur” diyen Tufan Erhürman, UBP-HP Hükümeti’ni “ciddiyete” davet etti.

Toplumun derdinin sağlık ve ekonomi olduğunu anlatan Tufan Erhürman, “Ciddiyetinizi takının. Bu tavırdan vazgeçiniz. Meclis’te de doğru dürüst çalışma ortamını sağlayınız. Siz hükümet koltuklarının ciddiyetinin farkında değilsiniz” şeklinde konuştu.

Erhürman yaşanan "özel izin özel uçuş skandalı" ile ilgili konuşarak şunları söyledi: Birileri Lapta Belediye Başkanı’nın açıklamasını bekliyor. Birileri polis soruşturmasının beklendiğini söylüyor. Geçen meclis toplantısında Başbakan Yardımcısı Bakanlar Kurulu kararı olmadan içeriye giriş yapıldığını söyledi mi? Evet söyledi. Maliye Bakanı gümrük kontrolü yapılmadan içeriye giriş yapıldığını söyledi mi? Söyledi. İzinsiz giriş yapıldı, gümrük kontrolsüz giriş yapıldı. Turizm Bakanı otelden dışarıya çıkıldı, gözlem yapıldı dedi mi, dedi. Salık Bakanı çıkış yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. Neyi soruşturuyor polis? Başka yerlere gidilip gidilmediğini mi bulacak? Polisin soruşturmasının sonucunda ekstradan ne çıkmasını bekliyorsunuz? Magazin mi? Karantina koşullarından çıkıldı, bu çok net"