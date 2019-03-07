Erhürman: “Daha fazla nesil kaybetmeyelim”

Başbakan Tufan Erhürman, “İngiltere ve adada yaşayan Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkiler artık çok daha iyi olacak, çok daha ileri düzeyde olacak” dedi.

İngiltere’de Kıbrıslı Türklere yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Erhürman, “Biz artık daha fazla nesil kaybetmek istemiyoruz, bireysel başarı hikayelerimizi toplumsal başarı hikayesine dönüştürmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“İngiltere ya da Avustralya’da yaşayan insanlarımızın başarıları bizim göğsümüzü kabartıyor” diyen Erhürman, dünyada çok az toplumun bu kadar az nüfustan bu kadar çok başarı insan çıkarttığını belirtti.

İnsanın birleşerek çoğaldığını anlatan Erhürman, “Bölünerek çoğaltmaktan vazgeçmeliyiz” dedi.

Oy kullanmak ve askerlik gibi konularda bazı formüller üretmek için çalıştıklarını anlatan Başbakan Erhürman, İngiltere’deki yaşayan Kıbrıslı Türklere bu yönde bilgi verdi.

Mağusa ve Girne’de limanlarda yatırımlara hazırlandıklarını anımsatan Erhürman, “Neden bu yatırımları İngiltere’deki Kıbrıslı Türk iş insanlarımız ile birlikte yapmayalım” dedi.

Organizasyon yeteneğini hep birlikte geliştirmemiz gerektiğini anlatan Erhürman; zamanın kavga etmek değil, birlikte üretmek zamanı olduğunu anımsattı.

İngiltere’deki Kıbrıslı gençleri çok daha fazla adaya getirmek durumunda olduklarını anlatan Erhürman, “Sorumluluk bizimdir, başka bir nesil kaybedemeyiz” dedi.