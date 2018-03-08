Erhürman, Cypfruvex’i ziyaret etti

Başbakan Tufan Erhürman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, narenciye işleme fabrikası Cypfruvex’i ziyaret ederek, kadın çalışanlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi, kadınlar gününü kutladı. Başbakan Tufan Erhürman'a ziyaretinde bazı CTP milletvekilleri ve CTP Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.