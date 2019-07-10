Erhürman: Cumhurbaşkanı'na söz hakkı verilmemesi anlaşılır değil

Ticaret Odası tarafından organize edilen "Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı"nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya söz hakkı verilmemesi le ilgili açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hangi sebeple olursa olsun Cumhurbaşkanı'na davetli olduğu bir toplantıda söz hakkı verilmemesinin makama saygı çerçevesinde anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir yanı yoktur” dedi.

Erhürman sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

"Sn. Cumhurbaşkanı'nın KTTO tarafından toplantıya konuşmacı olarak değil sadece izleyici olarak davet edilmesi meselesi birkaç gündür gündemde. Oda tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama dün itibarıyla medyada yer aldı. Hangi sebeple olursa olsun Cumhurbaşkanı'na davetli olduğu bir toplantıda söz hakkı verilmemesinin makama saygı çerçevesinde anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bu toplantının ülkemiz ve halkımız için gerçekten hayati olan ekonomi açısından gündem teşkil edebilmesi için bu önemli hatanın bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ne demişti?