Erhürman: Cumhurbaşkanı'na söz hakkı verilmemesi anlaşılır değil
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hangi sebeple olursa olsun Cumhurbaşkanı'na davetli olduğu bir toplantıda söz hakkı verilmemesinin makama saygı çerçevesinde anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir yanı yoktur” dedi.
Ticaret Odası tarafından organize edilen "Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı"nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya söz hakkı verilmemesi le ilgili açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hangi sebeple olursa olsun Cumhurbaşkanı'na davetli olduğu bir toplantıda söz hakkı verilmemesinin makama saygı çerçevesinde anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir yanı yoktur” dedi.
Erhürman sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:
"Sn. Cumhurbaşkanı'nın KTTO tarafından toplantıya konuşmacı olarak değil sadece izleyici olarak davet edilmesi meselesi birkaç gündür gündemde. Oda tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama dün itibarıyla medyada yer aldı. Hangi sebeple olursa olsun Cumhurbaşkanı'na davetli olduğu bir toplantıda söz hakkı verilmemesinin makama saygı çerçevesinde anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bu toplantının ülkemiz ve halkımız için gerçekten hayati olan ekonomi açısından gündem teşkil edebilmesi için bu önemli hatanın bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ne demişti?
- Cumhurbaşkanımıza bu toplantıya katılması için KTTO’ndan Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz imzasıyla bir davet gönderilmiştir. Bu davette program kısmında “Protokol Konuşmaları” ifadesi de yer almıştır. Daha sonra toplantı tarihi değişmiş, davet ikinci bir mektupla tekrarlanmıştır. Bu kez gelen davet yazısında ise protokol konuşmaları bölümünde 4 konuşmacının adının yer aldığı görülmüştür.
- Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Cumhurbaşkanı'nın davetli olduğu toplantıda adının protokol konuşmaları listesinde yer almadığını ilgililerle görüştüğünde, aldığı cevap KTTO Yönetim Kurulu’nda konuşma listesinin bu şekilde kararlaştırıldığı, Cumhurbaşkanının konuşmasının öngörülmediği şeklinde olmuştur.
- Bilindiği üzere bu gibi toplantılara Cumhurbaşkanı davetli olarak gittiğinde, konuşma yapıp yapmamaya kendisinin karar vermesi yerleşik bir usuldür. Bu yerleşik usul saygısızca çiğnenmiştir.
- Bu toplantının ikincisi muhtemelen Türkiye’de yapılacaktır. Bu ikinci toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan davet edildiği takdirde ona da mı aynı muamele yapılacaktır?