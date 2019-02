Erhürman: “Çözümün yolu paylaşmaktan geçer”

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara'da yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluştu; KKTC'nin her alanda yatırıma ihtiyacı olduğunu ve dünyada görünür olmak istediklerini belirterek “Hepimiz seferber olmalıyız, elinizden ne gelirse ardınıza koymayın” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının sıfırdan müzakereye karşı olduğunu belirten Erhürman, niyet varsa sonuç odaklı, ucu bucağı belli bir süreçle çözüme ulaşmak için masaya oturacaklarını söyledi.

Başbakan Erhürman, Grand Ankara Otelde yer alan “Buluşma Toplantısı”nda, Ankara'da yaşayan vatandaşlara, Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeler yanında KKTC’deki son gelişmelerle ilgili bilgiler verdi, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerden ülkelerine yatırım ve lobicilik alanında destek istedi.

Erhürman, hükümet olarak Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyan, adil bir çözüm yanında ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınması ve uluslararası alanda görünür olması için çalışacaklarını vurguladı.



“Sıfırdan müzakereye karşıyız”

Başbakan Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının; Cumhurbaşkanı, hükümet ve muhalefet olarak sıfırdan bir müzakereye karşı olduğunu belirterek, bu konuda tüm siyasilerin renk farklılıklarına rağmen sıfırdan bir müzakere sürecine başlamaya karşı olduğunu söyledi.

Erhürman, yurt dışında ve özellikle Türkiye'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC turizmi ve üniversiteleriyle ilgili olumsuz algı yaratılmasına izin verilmemesini de isteyerek, KKTC turizminin sadece casino turizmi olmadığını, Kıbrıs'ın doğası, kültürü, denizini bilmeyenin olmadığını vurguladı.

Erhürman, KKTC üniversitelerinin hepsinin de aynı tutulamayacağını belirterek, ülkede çok başarılı, Türkiye üniversiteleri ile yarışan üniversiteler bulunduğunu, bu yüzden yurt dışında yaşayan vatandaşların turizm ve üniversiteler ile ilgili yanlış olumsuz algılar yaratılmasına izin verilmemesini istedi.

Başbakan Erhürman, turizmde yerli istihdam ve yerli ürün kullanımının sağlanması, üniversitelerin algıda değer kaybetmesine izin verilmemesi, kalitenin artırılması, Güney ile Kuzey arasındaki ekonomik ilişkilerdeki artışın devam etmesi, Türkiye’den gelen suyun hızla tarıma aktarılması, Türkiye ile enerjide enterkonnekte sağlanıp elektriğin ucuzlaması durumunda KKTC'nin çok kalkınmış bir modele ulaşabileceğine işaret etti.



“Görünür olmak istiyoruz”

Erhürman, KKTC'nin her alanda vatandaşlarına, yatırıma ihtiyacı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada görünür olmak istiyoruz, hepimiz seferber olmalıyız. Dünyayla ilişkimizi geliştirmeliyiz, varız ve var olmaya devam edeceğiz, uluslararası alanda görünür olmalıyız... Elinizden ne gelirse ardınıza koymayın.

Bu yolda birlikte yürümemiz gerekiyor. Turizme teşvik yerli üretim ve yerli istihdam varsa, üniversitelere kalite yukarı çekilirse teşvik vardır. Sağlık, doğa, spor turizm alanlarına teşviği artıracağız. Daha fazla sporcu, sanatçı çıkarmalıyız. Bizi temsil edecek daha fazla insanımıza ihtiyacımız var.

Ülkemize dönebiliyorsanız dönün, dönemiyorsanız daha çok gelin, ülkede potansiyeli değerlendirin, bürokratik engelleri aşmak bizim görevimizdir.

Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza çağrım budur.”

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs’ta bitmek bilmeyen müzakere süreçleri yaşandığını, bir sarmalda döndüklerini belirterek artık bir şey yapmaları gerektiğini vurguladı.

“Ülkemizi sosyal ve ekonomik kalkınmada istenilen noktaya getiremedik, biz Kıbrıs sorununun çözümü için mücadeleye devam edeceğiz ama Kıbrıs'ta bir türlü sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlayamadık” diyen Başbakan Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Desteğinizi istiyoruz”

“Çocuklarımız, nesiller geçti hep aynı sorunları yaşıyor, ülkemizi hiçbir alanda temsil edemiyoruz, spor kültür ambargolarına karşı atılım yapmalıyız, Kıbrıs sorununa çözüm bulunsa da bulunmasa da Kıbrıs Türk halkına yaraşır bir ülke kurmak görevimizdir. Desteğinizi istiyoruz. Daha fazla yatırıma, uzmanlığa ihtiyacımız var, ciddi turizm potansiyeli ekonomik potansiyel var. Turizm öncü sektörümüz. Güç birliğine, el birliğine ihtiyacımız var.

Yüksek öğrenimimizin turizmimizin kötü gösterilmesine izin vermeyin. Çünkü gerçekten doğru değildir.

Turizmimizin sadece casino ile anılmasına izin vermeyin. Ülkemiz kültür, tarih, deniz, doğa ile anılmalı. Bu yüzden Kıbrıs'ın turizm ve yüksek öğrenimde yurt dışında kötü yönde anılmasına izin vermeyin."



“Ucu bucağı belli bir süreçle çözüme ulaşmak için masaya otururuz”

Erhürman, Kıbrıs sorununa da değindiği konuşmasında, "Eğer niyet varsa sonuç odaklı, ucu bucağı belli olan bir süreçle çözüme ulaşmak için masaya otururuz ama sıfırdan müzakereye Kıbrıs Türk tarafında evet diyen kimse yoktur" dedi.



“Top Anastasiadis’te”

Erhürman, Annan Planı’nda bunun yapıldığını ancak şimdi müzakere masasına sonuç odaklı ucu bucağı belli olan bir süreç içinde oturmak istediklerini belirterek, topun Kıbrıslı Rum lider Anastasiades'te olduğunu, Kıbrıs Türk tarafının oynamaya hazır olduğunu, yeter ki doğru şekilde oynanmasını beklediklerini kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının artık müzakere masasında zaman kaybına tahammülü olmadığını vurgulayarak, taraflar masaya oturacaksa sürecin; BM şemsiyesi altında, siyasi eşitlik temelinde, zaman dilimi içerisinde ve sonuç odaklı olması gerektiğini söyledi.

Erhürman, Türk tarafının Crans-Montana'da çözüm olmamasına rağmen moral üstünlüğünü ele geçirdiğini, Rum liderin de buna karşı bulanıklık yaratıp zaman kazanma çabasına girdiğini belirterek, özetle şöyle konuştu:

"Rum tarafı zamana oynadıkça AB örneğinde olduğu gibi bunun hep kendi lehine işlediğini gördüğü için oyalama taktiğine devam ediyor.

Çözüme niyetiniz varsa net olun, kavram kargaşası yaratmayın. Biz sonuç odaklı zamanı belli olan BM şemsiyesi altında bir görüşmeye hazırız. Ama Rum yönetimi hidrokarbon konusu netleşene kadar zamana oynuyor.

Türk tarafı olarak sonuç odaklı ucu bucağı belli olan bir süreç başlatalım diyoruz ama Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti zamana oynanacak bir oyunda yoktur.

Sonuç odaklı bir şekilde masaya oturulacaksa zamanı belli olsun sorunu çözelim.

Siyasi eşitlik konusunda çok netiz. BM raporlarına da aynı görüşler yansıdı. Etkili katılım önemli. Kıbrıs Türk halkını dışlayarak karar üretilmez, Kıbrıs Türk tarafının iradesi kararlara yansıyacak.

Siyasi eşitlik; yetkileri sorumlulukları zenginlikleri paylaşmaktadır.



“Çözümün yolu paylaşmaktan geçer”

Çözümün yolu paylaşmaktan geçer.

İşlevsel devlet; iki halkın da kararlarının iradeye yansımasıdır. Kıbrıslı Rum lider siyasi eşitlik ve paylaşımı içselleştirmelidir.

Zamana oynama niyeti varsa biz bu oyunda yokuz. Kıbrıslı Rum lider müzakere masasına oturmak için bulanıklığı ortadan kaldırılmalı, siyasi eşitliği içselleştirmeli.

Kıbrıs'ta çözüm; müzakerelerle, BM çatısı altında, siyasi eşitlik, kaynakların, yetki ve sorumlulukların paylaşımı üzerine olacak. Biz Türk tarafı olarak bu konuda tek sesiz.



“Doğal gazda eşit hak sahibiyiz”

Doğal gaz çözüm konusunda motivasyon haline çevrilmeli, gerginlik değil barış vesilesi olabilir. Biz doğal gazda eşit hak sahibiyiz, dolayısıyla söz sahibiyiz. Kararların üretilmesinde de söz sahibi olmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hak ve menfaatlerimizi korumak için ortak yürüyoruz. Uluslararası alanda daha fazla görünür olmalıyız, bize bu konuda Türkiye Cumhuriyeti her zaman destek veriyor, bu dönemde bunu artıracağız.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs konusu yanında ekonomim dertlerimizi de paylaşıyoruz. Umut ediyorum sıkıntılar yakın zamanda aşılacak.

Kıbrıs sorunu siyasi iradenin net olmasıyla biter, Crans Montana'da çözüme ramak kalmıştı, Rum lider istekli kararlı olsaydı sorun çözülürdü.

Fakat Rum lider şu anki duruşunu görüşünü sürdürürse, siyasi eşitlik temel parametre olmazsa çözüm ihtimali zor."

Başbakan Tufan Erhürman, konuşmasının ardından vatandaşların sorularını yanıtladı, önerilerini ve taleplerini dinledi.

Erhürman, toplantının sonunda “Yüreklerimiz bir ama birbirimize daha çok dokunmalı göz göze gelmeliyiz” diyerek katılımcılara ve organizasyon için KKTC Ankara Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.

Başbakan Erhürman'a, Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti.

Etkinliğe vatandaşlar yanında Ankara'da faaliyet gösteren derneklerin yetkilileri, doktorlar sanatçılar büyükelçilik yetkilileri katıldı.