Erhürman: Çok tehlikeli gelişmeler yaşanıyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İran’ın Irak’taki ABD üslerine yaptığı saldırıya işaret etti, çok tehlikeli gelişmeler yaşandığının altını çizdi…

Bölgede bir an önce barışın ve istikrarın sağlanmasına ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Erhürman, “ Dilerim en erken zamanda akl-ı selim galip gelir” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, “İran Irak’taki ABD üssünü vurdu. Çok tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. Maalesef aydınlık bir güne uyanmayacağız. Bölgede bir an önce barışın ve istikrarın sağlanmasına ihtiyaç var. Dilerim en erken zamanda akl-ı selim galip gelir” ifadelerini kullandı.