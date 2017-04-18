Erhürman: “Çeşitli ayak oyunlarıyla hükümetten gönderildik”

Cumhuriyetçi Türk Partisi, bölgelerde sürdürdüğü ziyaretlere Geçitkale’de devam etti. Geçitkale Ocak Örgütü’nün organize ettiği toplantıda bölge insanıyla buluşan Genel Başkan Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet yurttaşların sorunlarını dinledi, Parti’nin politikalarını aktardı. Etkinliğe Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Mağusa milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, Lefkoşa milletvekilleri Ahmet Gülle, Birikim Özgür ve çok sayıda partili katıldı. Genel Başkan Erhürman, UBP-DP Azınlık Hükümetinin bir yıllık görev süresinde yaptığı hukuksuz ve usulsüz işlerin yanı sıra, yeni dönemin yol haritasını paylaştı.

ERHÜRMAN: ÇEŞİTLİ AYAK OYUNLARIYLA HÜKÜMETTEN GÖNDERİLDİK

Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasında, Meclis’te en çok milletvekiline sahip olan partinin CTP olmasına rağmen çeşitli ayak oyunlarıyla hükümetten gönderildiğini söyledi. Bunun ardından Parti’nin kurultaya gittiğini aktaran Erhürman, bazı partililerin istifa ettiğini ve bunun sonucunda statükonun devamından yana olanların, “CTP’yi bitirdik” diye sevinmeye başladığını söyledi. Statükonun devamından yana olanların bu sevinçlerinin bu ülkede 1974’ten beri varlığını sürdüren sistemi değiştirebilecek en büyük siyasi gücün CTP olduğunu bilmelerinden kaynaklandığını söyleyen Erhürman, CTP sokağa çıkıp, köy köy, mahalle mahalle gezmeye, insanlarımıza tek tek dokunmaya başlayınca bu sevincin bu kesimlerin kursaklarında kaldığını belirtti. UBP-DP Azınlık Hükümetinin bir yılını doldurduğunu anımsatan Erhürman, hükümetin bir yılda ülkeyi perişan ettiğini vurguladı. Geride kalan sürenin mahkemelerden dönenlerle, Hükümetin kendisinin geriye almak zorunda kaldıklarıyla hukuka aykırı işlemler, yeni müşavirler, usulsüz istihdamlar, usulsüz ve hukuka aykırı vatandaşlıklar, şaibeli ihaleler, orman arazilerinin peşkeşi, uyutulan DAÜ, Kamu Reformu ve Vatandaşlık yasaları, sağlıkta çözülmeyen sorunlar, Laboratuvar yangını ve trafik kazaları sonrasında yaşanan ciddiyetsizlikler, Türkiye'deki referandum sürecine dahil olmaya çalışan bakanlar, hesapsız kitapsız harcamalar ve Ombudsman raporlarıyla hatırlanacağını kaydetti.

BU ÜLKEDE BİRAZ ÖZGÜRLÜK VARSA, GEÇMİŞTEKİ MÜCADELEMİZDEN KAYNAKLANIYOR

CTP’nin kurulduğu yıl olan 1970’ten beri söylediklerinin hep ortada olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, bu ülkede her şeye rağmen biraz demokrasi, biraz özgürlük, biraz insan hakları, biraz üretim, biraz hizmet varsa, bunun CTP’nin geçmiş yıllarda verdiği ve halen sürdürmekte olduğu mücadeleden kaynaklandığını belirtti. Geçmiş dönemdeki mücadelenin kazanımlarının kendileri için asla yeterli olmadığını belirten Erhürman, CTP’nin geçmişteki hatalarından ders alarak ve bu hataları bir kez daha tekrarlamayarak yoluna yeni bir dinamizmle ve heyecanla devam edeceğinin altını çizdi.

KALAVAÇ’TA İNSANLAR TURİZMDEN PARA KAZANMAYA BAŞLADI

Kalavaç’ta düzenlenen 6. Gıbrızlı Kültür ve Sanat Etkinliği’ne katıldığını anlatan Erhürman, buradaki gözlemlerini Geçitkaleli üyelerle paylaştı. Kalavaç’ın turizm açısından oldukça geliştiğini ve artık turizmden para kazanmaya başladığını belirten Erhürman, Geçitkale’ye bağlı Çınarlı köyüne de gittiğini, Çınarlı’nın da turizm potansiyeline sahip bir köy olduğunu ancak aynı ortamı orada göremediğini söyledi. Çınarlı’da İncirli Mağara’nın bulunduğunun altını çizen Erhürman, “İncirli Mağara bütün Kuzey Kıbrıs’ta mağara turizmi açısından en önemli yerdir. Bu potansiyeli mutlaka değerlendirmemiz gerekir” dedi. Kalavaç Muhtarı’nın düzenlenen etkinlikte yeni mağaralar bulunduğunu ve Kalavaç’ı mağara turizmi açısından geliştireceğini söylediğini ifade eden Erhürman, “Bu demek oluyor ki bu memlekette biz istersek, çalışırsak bazı şeyleri planlayabiliriz, yapabiliriz” dedi.

VEFA BORCUMUZ VAR

1970 yılından beri bedeller ödeyerek CTP’yi bu noktaya taşıyanlara çok büyük bir vefa borçları olduğunu kaydeden Erhürman, “Aralarında kaybettiklerimiz de var. Onlara vefa borcumuzu gelecek kuşaklara olan borcumuzla birleştirip el ele vereceğiz ve yürüyeceğiz” dedi. Geçitkale’de ev ev, kahve kahve, sokak sokak gezerek insanlarla görüşeceklerini ifade eden Erhürman, “Çünkü bizim CTP olarak bu memlekette bir vizyonumuz, bir misyonumuz var. Bizim misyonumuz bu statüko diye tanımladığımız şeyi yıkmak ve çocuklarımıza, torunlarımıza hayal ettiğimiz gibi bir sistem, bir ülke, bir yapı bırakmaktır” dedi.

SOL PARTİ SOKAKTA OLUR

CTP’nin sol bir parti olduğunu ve sol partilerin de sokakta olduklarının altını çizen Erhürman, şu şekilde konuştu:

“Bunu en iyi biz biliriz. Sokakta da olacağız, tarlada da olacağız, mandıralarda da olacağız. Bu gece bizim için bu bölgede bir başlangıçtır. Buraya sadece seçim dönemi gelmeyeceğiz. Çok kısa bir süre sonra parti binamızı yeniden açmak için tekrar geleceğiz. Ve onu da açtıktan sonra hiç durmadan Geçitkale’nin sokaklarını karış karış, arşın arşın, adım adım hep beraber gezeceğiz.”