Başbakan Tufan Erhürman, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Türkiye’de Başbakan Binali Yıldırım tarafından Çankaya Köşkü’nde resmi törenle karşılandı.

Başbakan Erhürman, İstiklal Marşı’nın çalınmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu’nu selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Erhürman, Çankaya Köşkü’nün merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.

TC Başbakanı Yıldırım, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Tufan Erhürman onuruna Çankaya Köşkü’nde öğle yemeği verecek.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik konular ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak

TC Başbakanı Binali Yıldırım, Başbakan Tufan Erhürman’ı Çankaya Köşkü’nde düzenlenen resmi törenle karşıladı.

TC Başbakanı Binali Yıldırım ile Başbakan Tufan Erhürman, Çankaya Köşkü'nde ikili görüştürme gerçekleştiriyor. görüşme sonrası heyetler arası toplantı başlayacak.