CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, “Hükümetin söylemleri ile eylemlerinin tutarlı olmadığını” söyledi.



Hükümetin son açıkladığı ekonomik paketi eleştiren Erhürman, “Hangi yatırım ya da harcamanın kaynağı nedir bu pakette gösterilmiyor, bilinmiyor, anlaşılmıyor” dedi.



“Hükümetin adaletsiz düzenlemeleri nedeniyle binlerce insan desteğin dışında kalıyor” diyen Erhürman, “Bu işsizlik demektir, esnafın iflası demektir” şeklinde konuştu.



Erhürman “Büyük bir yıkım yarattınız. Bu ekonomik paket yarattığınız ekonomik yıkımı tamir etmeye yetmez. Ekonomi yönetiminde de sağlık yönetiminde de hatada ısrar ediyorsunuz” diye konuştu.



“İkinci paket çıkmış olmasına rağmen Ekonomik Kurul ortada yoktur” diyen Erhürman, Meclis’in de tatile gireceğini anımsattı, “Bir ekonomik kurulun oluşması en iyi ihtimalle kasım ya da aralıktır. Bu hükümet sürekli bizi aralık ayına erteliyor” diye tepkisini ortaya koydu.



Meclis’te “Şikayet etmeyi bırakalım, hep birlikte toplumun ihtiyaçlarını karşılayalım” diyen Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na da yanıt veren Erhürman, “Hep birlikte toplumun ihtiyaçlarını karşılayalım çağrımız hiçbir zaman yanıt bulmadı” görüşünü ortaya koydu.



Türkiye’den gelecek kaynağın harcama planının topluma ve muhalefete sunulmasını istediklerini ifade eden Erhürman, “Şeffaflık sözü verildi ancak hiçbir durumda önceden bizimle paylaşılmadı” dedi.





“Paketin kaynağı belirsiz”



Erhürman, en son açıklanan paketi anlamadıklarını ifade etti, rakamların tutarlı olmadığını, piyasaya yönelik borçların kaynağının belirsiz olduğunu belirtti.



Erhürman şöyle konuştu:



“Okul, yol, hastane diyorsunuz ancak kaynağı neresi, nereye yapılacak, hiçbirini göremiyoruz. 1 milyar 144 milyon TL diyorsunuz, rakamları yan yana getirdiğiniz zaman farklı bir sonuç çıkıyor. Tutarlı değil. Böyle paket mi olur? Hangi harcamanın kaynağını nedir gösterilmiyor. Piyasanın ve ekonominin bu paketle bu hükümete güvenmesi mümkün değildir.”



Piyasaya ve çalışana yönelik maaş desteğinin de adaletle yerine getirilmediğini anlatan Tufan Erhürman, “Binlerce insanı bu desteğin dışında bıraktınız, bu adaletsiz düzenleme kabul edilemez. Tüm bunlar işsizlik demektir. İflaslar demektir” dedi.



Erhürman’ın konuşmasından şu satır başları da dikkat çekti:



“Cumhurbaşkanı ile de iletişim kuracaksınız ve ortak çözüm üreteceksiniz. Hani siz federasyon değil işbirliğine dayalı çözüm istiyordunuz. O işbirliğini yapınız. Kovid Raporu’nu dahi sunamadınız. 2.5 sayfalık rapor sunabildiniz. Neye göre karar alıyorsunuz? Hangi kapıyı açacağınızı, hangisini kapalı tutacağınızı kim söylüyor? Bilim Kurulu görüşü mü? Hani nerede?”





“Pandemi Hastanesi için de netleşelim. Öyle üzerinde pandemi hastanesi yazması değildir mesele… Derdimiz, adı pandemi hastanesi olacak bir hastane değildir, içeriğidir. Bir hastane sadece pandemi için ayrılsın ki, diğer hasta insanlarımız etkilenmesin istiyoruz. Dünyaya da bizim pandemiz hastanemiz var demek istiyorsunuz.”

“Kararsız, tutarsız, plansız”



“Bu kararsızlığınızla, bu tutarsızlığınızla, bu plansızlığınız, her aldığınız kararı defalarca değiştirmenile sizin ekonomiye verdiğiniz zarar 1 milyon 144 milyon liranın çok ötesindedir.”

“Temmuz ayında dışa doğru açılımı konuşuyoruz. Pandemi hastanemiz yok. Bugün ayın kaçı farkında mısınız? 1 Temmuz’a bir hafta kaldı. Şimdi çift PCR testini konuşuyorsunuz. Peki hazırlığınız nedir? Siz test yapacak insan sayısını, personel sayısını dahi artırmayı beceremediniz.”

“Hep birlikte yapalım derken anladığınız şudur, siz yapacaksınız, biz alkışlayacağız. Çünkü paylaşmak anlayışınız yoktur. Şeffaflık anlayışınız yoktur.”



“Toplumu sıkıştırdınız. Çünkü hiçbir hazırlık yapmadınız. Ya 1 Temmuz’da açacağız, allahla canımız. Ya da açmayacağız, ekonomiye katkısı olmayacak.”





“İç borçlanmaya gidiniz, acil ihtiyaçları karşılayınız dedik, yapmadınız. Sonra gittiniz 400 milyon TL borçlandınız. Şimdi yetmedi. Pakete bakıyoruz tahviller havada uçuşuyor.”

“Bu ekonomik paket yarattığınız ekonomik yıkımı tamir etmeye yetmez. Ekonomi yönetiminde de sağlık yönetiminde de hatada ısrar ediyorsunuz”