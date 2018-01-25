Erhürman: Bugün daha fazla ülkenin geldiği durumu konuştuk

Hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni ziyaret etti. CTP Genel Merkezi'ndeki görüşmeye Özgürgün ile birlikte 4 kişilik bir heyet katıldı. Yaklaşık 40 dakika süren toplantının sonunda parti başkanları açıklama yaptı.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün:

Sayın Cumhurbaşkanından görevi aldıktan sonra CTP’den başlayarak siyasi partilerle temas yapıyoruz.

Seçimin sonucunda ortaya çıkan netice iyi okunmalıdır. Koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Biz burada verilen sorumluluk gereği görüşmeleri yapacağız. Hem UBP hem de CTP ülkenin en köklü partileridir. Aramızdaki ilişkiler iktidar olsun muhalefet olsun iyi olmalıdır. İşbirliğine ihtiyaç vardır. Bu görüşmeyi önemli buluyoruz. Tabii ki temaslar devam edecektir. Gerek CTP gerekse biz temaslara devam edeceğiz.

Serdar Bey’i hükümet konusunda zorlamıyoruz. 3’lü 4’lü koalisyonların sıkıntıları olduğunu söylüyorum. Zorlama derken bundan bahsediyorum. Serdar bey de ne demek istediğimi anlamıştır. Sayın Erhürman'ın partisinin almış olduğu kararı da biliyoruz.

4'lu koalisyon görüşmesinde netice alınırsa ben görevi Cumhurbaşkanı'na iade edeceğim. CTP dışındaki diğer partilerden de randevu alma girişiminde bulunduk, erken zamanda randevu verirler görüşürüz.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

Bizi ziyaret eden başkana ve heyetine teşekkür ediyorum. Ülkenin içinden geçtiği gergin ortamda ülkenin iki farklı partisinin görüşmüş olması önemlidir. Bu temaslarımız sıcak ve dostane devam edecek. Tabii bizim koalisyon temaslarımız bildiğiniz noktadadır. Bugün daha fazla ülkenin geldiği durumla ilgili konuştuk. Bugün saat 16.00’te koalisyon görüşmelerimiz var. Ülkenin bir an önce sonuç alınması önemli. Hangimiz hangi konumda olursak olalım bu ülkede gerginliği azaltacak dostane görüşmeleri sürdürmemiz gerekir. Partinin almış olduğu karar ortadadır. Bu amaçla görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ AYŞE GÜLER