Erhürman: Bu nasıl tarihi adım

Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, “tarih adım” diye sunulan Maraş’ta atılan adımı Cumhurbaşkanı’ndan milletvekillerine, Meclis’ten Dışişleri’ne herkesin televizyondan izlemesinin devlet ciddiyetiyle nasıl bağdaştığını sordu.

“Başbakan devletten bunu anlıyor” diyen Erhürman, devletin kurumsal yapısının dağıtıldığını söyledi.

Erhürman, “Devlet siz değilsiniz” dedi, Yüksek Seçim Kurulu’nun tarihinde hiçbir dönem bu kadar çok karar üretmediğini, hukuksuzluğun bu boyuta geldiğini söyledi.

Tatar’a hitaben “Uluslararası ilişkileri safsata olarak değerlendiriyorsunuz” diyen Erhürman, bunu diyen kişinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu da belirtti.

Maraş’ın geçmişte olduğu gibi kapsamı genişletilerek ziyarete açıldığını belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukla ve dünyayla karşı karşıya getirileceğini söyledi.

Maraş dosyasının Cumhurbaşkanlığı’nın dosyası olduğunu belirten Erhürman, ancak, süreçlerin iyi yönetilmediği için bu noktaya gelindiğini de sözlerine ekledi.