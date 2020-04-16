Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman “Bu iş ciddiyet ister” diyerek hükümeti uyardı, “artık yeter” noktasına geldiklerini söyledi.

Başbakanlık tarafından açıklama yapılarak, güneyden gelen ilaçlarla ilgili “yasa dışı ülkeye sokulduğu” iddiasından sonra değerlendirme yapıldı.

Erhürman, Genç Tv’deki Er Meydanı’nda şu yorumu yaptı:

“İnsanlar ‘can derdi’yle uğraşırken, gelen ilaç yasa içi miydi dışı mıydı, güneyden mi yardım alalım Türkiye’den mi mi alalım. İlaç nereden gelmiş, sanki bu ülkenin girişi çıkışı habersizmiş gibi... Nereden gelirse de gelsin... Bir telefonla çözümlenecek meseleler bu noktaya getiriliyor.”

Erhürman şöyle devam etti: “Sağlık ve ekonomide dar boğazdan geçiyoruz. Çok kolay değil. Lütfen hem sükunet hem de ciddiyetimizi koruyalım. Halkımıza sesleniyorum. Akıl yoluyla ve ciddiyetle çalışmamız lazım. Bu kadar ciddiyetsizlik yeter, bu süreç ciddidir.”