Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin ülkede özgürlüğün ve eşitliğin teminatı olacağını belirtti. “Bu hükümet programı 5 yıl içindir” diyen Erhürman, koalisyona ömür biçmek isteyenlere seslenerek, “O’nun da kararını biz vereceğiz, nifak işlerine girmeyiniz, zamanınızı halk yararına kullanınız” dedi. “Saat 12'yi geçirmek için yapılan çabalar sonucunda çok büyük iş başarıldı” diyerek muhalefete göndermede bulunan Erhürman, “Böylece muhalefetin nasıl bir muhalefet yapacağına dair işaret verildi, üzüldüm, bu tavır ülkeye kaybettirir” şeklinde konuştu. Erhürman, özellikle de “kışkırtıcı” konuşması nedeniyle Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’yi eleştirdi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Zorlu Töre'nin burada yaptığı konuşma, kendisinin yüce olduğunu söylediği Meclis’in seviyesini hangi noktaya çektiğini göstermiştir. Meclis başkan yardımcısı olarak kendisine bizi meclisi ve halkı provoke etmemesi gerektiğini hatırlatmak zorunda bırakmıştır.”

“Eşitlik için”

“Bundan sonraki provokasyon girişimleri bu derece nazik dille karşılanmayacak. Çünkü biz eşitlik için hükümet kurduk, nerde doğmuş olursa olsun, nereden gelirse gelsin herkes için bu hükümeti kurduk. Bu hükümet her türlü hakkın, eşitliğin teminatıdır; insanlarımız nerde doğmuş olursa olsun, bizim için eşittir, bu hükümet özgürlüğün, eşitliğin teminatıdır.”

Demokrasi dersi

“Birileri bize demokrasi dersi vermeye çalıştı, biz biliyoruz şu anda ana muhalefette olan partinin demokrasiyle ilişkisini... Provokasyonun dibine vurdunuz bugün. İki milletvekili sayı saymayı bilmediğinden olacak, o kadar kendinden geçti ki, programda KKTC yazmıyor, dedi. Bu hükümet KKTC’nin hükümetidir, o nedenle özel de bir gayretimiz yok ancak 12 kez yazılmış. Meclis kürsüsünden iddia edecekseniz, saysaydınız.”

“UBP kendine sorsun”

“UBP lütfen kendi kendine sorsun, bu ülkede en çok oy ve milletvekili ile seçimden çıkmasına rağmen neden hükümet olamadı. Kendine sorsun. Çünkü biz seçim döneminde neden kendileri ile hükümet kurmayacağımızı defalarca anlattık.”

Kıbrıs sorunu

“Bu meclisin çalışmalarının düzeyini düşürmek gibi bir niyetimiz yoktur. 4 parti olarak temel ilkeler üzerinde anlaştık. Kıbrıs sorunu konusunda ne kadar meraklıymışsınız! Daha önce taş taş üzerine koymadınız. Evet, Kıbrıs sorununu hükümet programına koymadık ama uzlaşma çabalarını son noktaya kadar taşıyıp gerektiğinde ortak açıklama yapabileceğimizi konuştuk. Ortak açıklama yapamayacağımız zamanlarda 4 parti farklı görüşlerini bu ülkeyle paylaşacak.”