Erhürman: "BM gerçekleri yansıtan bir rapor ortaya koymalıdır"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Tufan Erhürman, mevcut yöntemle müzakerelerde sonuca ulaşılamadığına işaret ederek, “sonuç odaklı bir yöntemi, Birleşmiş Milletler’in (BM) yeniden formüle etmesi gerekiyor” dedi.

Erhürman, BM’nin, Crans Montana’da yaşananlarla ilgili objektif ve gerçekleri yansıtan bir rapor ortaya koyması gerektiğini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önümüzdeki hafta New York’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde başlattığı görüşmelerine bugün Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen muhalefet partileriyle devam ediyor.

Akıncı, bugün ilk olarak, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Saat 10.00’da başlayan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da hazır bulundu.

“BM objektif ve gerçekleri yansıtan bir rapor ortaya koymalı”

Görüşme sonrası basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, görüşmede sadece müzakereleri değil, iç meseleleri de ele aldıklarını kaydetti.

“Parti olarak görüşümüz bir an önce BM’den Crans Montana’da yaşananlarla ilgili objektif ve tamamen gerçekleri yansıtan bir raporun ortaya çıkması. Çünkü hala bu konuda, özellikle Güneydeki seçim süreci içerisinde, kafa karışıklıkları devam ediyor” diyen Erhürman böyle bir raporun sürecin sonraki aşamaları açısından oldukça yararlı olacağına inanç belirtti.

Kısa süre önce AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou ile görüştüklerini anımsatan Erhürman, “Onlardan aldığımız bilgiler ve Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde düşüncemiz Güneydeki seçimler sonuçlanmadan müzakelerin yeniden başlaması yönündeki beklentinin çok da gerçekçi olmayacağı yönünde” dedi.

Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in New York’ta iki liderle yapacağı görüşmelerin, Güneydeki seçimler sonrası açısından bir tür hazırlık olacağını düşündüklerini de dile getirdi.

“Sonuç odaklı bir yöntemi BM’nin yeniden formüle etmesi gerekiyor”

“Biz parametreler çerçevesinde müzakerelerin seçim sonrası devamını istiyoruz ama şu da net ki bu yöntemle bir sonuca ulaşmadığımızı biz de görüyoruz BM de görüyor” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla sonuç odaklı bir yöntemi BM’nin yeniden formüle etmesi gerekiyor ve bu kez bu yöntem mutlaka sonuç odaklı olmalı. Guterres’in bugüne kadarki deneyimi ve yaptıkları böyle bir yöntemi formüle etme konusunda BM’ye güvenebileceğimizi gösteriyor”