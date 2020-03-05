Erhürman: "Benim görevim şikayet değil çözmektir"

“Barış dilinin dışına çıkmadan bu tür irrasyonellikleri barış ve çözüm iradesi adına uluslararası toplumu da enforme ederek aşmaktadır. Şikayet etmek değil. Benim görevim şikayet değil çözmektir.”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, BRT ekranlarında Basın Odası programında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Erhürman'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Kıbrıs sorunun bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmasını istiyorum. Bunun masada olan federasyon zemininde olmasını istiyorum. Bunun yanında bir takım hazırlık çalışmalarında da bulunması gerektiğini düşünüyorum. Crans Montana bir takım eksiklikler kapsıyordu. Artık onları tekrar etmememiz lazım.”

"Biz tekrar 5’li konferasa gideceğimizde. Ki bunun bizi çözüme götüreceğine inanıyorum. Ama buraya giderken bizim anlatmamız gereken şeyler var. Parametreler nedir, uzlaşma konuları nedir bunları anlatmamız lazım."

"O masaya giderken Türkiye ile istişarelerimizi tamamlamamız lazım. Garantilerle ilgili Türkiye’nin ne yapacağını bilmemiz lazım. O masadan çözümü çıkartmak istiyorsak güvenlik ve garantilerle ilgili Türkiye’nin tavrını da bilmemiz lazım."

"Bu sürece giderken bunları temize havale etmeliyiz. Belirsizlikten bir an önce kurtulma ihtiyacıyla çözümü istiyorum. Bunun için kaybecedek zamanımız da yoktur."

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İkinci ayakta, çözümü çok istiyorum, masadaki federasyon formülü içinde bunu yapacağız. Bizim bütün çözüm irademize rağmen çözüme ulaşamadıysak, Sarayönü’nde beklemeyeceğiz.

Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız durumda bizi uluslararası hukuka yaklaştıracak konuları tek te ele alacağız.

Toplumun ekonomideki, sağlıktaki, eğitimdeki gailelerini gaile edinen bir adayım.

Bu kadar istikrarsız bir hayat içerisinde bu konulara, Cumhurbaşkanı makamı olarak, bu kadar sıkıntılı bir dönemde ‘yetkim yoktur’ diyerek müdahale etmemezlik yapmayacağı. Bu konularla da ilgileneceğim.

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Kapıların kapanması….

BM sadece gözlemci olamaz

Ben Kıbrıslı Rum liderliğini ya da toplumunu ne düşman olarak görürüm ne de ‘onlar bize şunu yapmaz’ diye görürüm.

Kapılar konusunda AB birliği bir ülke, kamu sağlığı gerekli olursa bir takım önlemler alabilir. Ama hukukta sebep unsuru da vardır: Sebep olarak sen korona virüsü gösteriyorsan ve MeteHandan geçişleri açıp, lokmacıdan kapıyorsan, o zaman senin işlevinin sebep unsuru sakat demektir.”

“BM bu gelişmelerden endişe duyuyorum diyemez sadece. Çünkü bu kapıları birlikte açtık. BM’nin başka bir soruya daha cevap vermeli. Neden iki toplumlu sağlık komitesi kuruldu eğer tek taraflı tavır sergilenecekse?”

“Barış dilinin dışına çıkmadan bu tür irrasyonellikleri barış ve çözüm iradesi adına uluslararası toplumu da enforme ederek aşmaktadır. Şikayet etmek değil. Benim görevim şikayet değil çözmektir.”

"Barışı inşa çabasına da çözüm iradesine de zarar veren bir karardır. Doğru diplomatik yöntemlerle bu kapıları ben açarım. Bu kabul. edilebilir bir şey değil.