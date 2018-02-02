Erhürman Başbakanlıkta

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki 4 partili koalisyon kabinesinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan onay alması ve Meclis toplantısının tamamlanmasının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılmaya başlandı.

Başbakan Tufan Erhürman şu sıralar görev teslimi için UBP-DP Azınlık Hükümet döneminde Başbakanlık görevini yürüten Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi.

Görev tesliminin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

FOTOĞRAF AYŞE GÜLER