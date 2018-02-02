Erhürman Başbakanlıkta
Başbakan Tufan Erhürman,şu sıralar UBP-DP Azınlık Hükümetinde Başbakanlık görevini yürüten Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki 4 partili koalisyon kabinesinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan onay alması ve Meclis toplantısının tamamlanmasının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılmaya başlandı.
Başbakan Tufan Erhürman şu sıralar görev teslimi için UBP-DP Azınlık Hükümet döneminde Başbakanlık görevini yürüten Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi.
Görev tesliminin ardından açıklama yapılması bekleniyor.
FOTOĞRAF AYŞE GÜLER
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