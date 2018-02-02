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Erhürman Başbakanlıkta

Erhürman Başbakanlıkta

Başbakan Tufan Erhürman,şu sıralar  UBP-DP Azınlık Hükümetinde Başbakanlık görevini yürüten Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi. 

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki 4 partili koalisyon kabinesinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan onay alması ve  Meclis toplantısının tamamlanmasının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılmaya başlandı.

Başbakan Tufan Erhürman şu sıralar görev teslimi için UBP-DP Azınlık Hükümet döneminde Başbakanlık görevini yürüten Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi. 

Görev tesliminin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

 

 

FOTOĞRAF AYŞE GÜLER

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