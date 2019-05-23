Erhürman: "Ayar verme ile başlamak hiç iyi olmadı"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhubaşkanı Mustafa Akıncı’nın politikaları için yaptığı “ayar verme” söylemlerini eleştirdi.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“”Ayar verme” ile başlamak hiç iyi olmadı. Dilerim böyle bir dil üzerinden devam etmez…”