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Erhürman: "Ayar verme ile başlamak hiç iyi olmadı"

Erhürman: "Ayar verme ile başlamak hiç iyi olmadı"

”Ayar verme” ile başlamak hiç iyi olmadı. Dilerim böyle bir dil üzerinden devam etmez…”

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhubaşkanı Mustafa Akıncı’nın politikaları için yaptığı “ayar verme” söylemlerini eleştirdi.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“”Ayar verme” ile başlamak hiç iyi olmadı. Dilerim böyle bir dil üzerinden devam etmez…”

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