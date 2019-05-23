Erhürman: "Ayar verme ile başlamak hiç iyi olmadı"
”Ayar verme” ile başlamak hiç iyi olmadı. Dilerim böyle bir dil üzerinden devam etmez…”
A+A-
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhubaşkanı Mustafa Akıncı’nın politikaları için yaptığı “ayar verme” söylemlerini eleştirdi.
Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:
“”Ayar verme” ile başlamak hiç iyi olmadı. Dilerim böyle bir dil üzerinden devam etmez…”
Bu haber toplam 162 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler