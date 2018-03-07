Erhürman, 'Anıtkabir Şeref Defteri'ne ne yazdı?

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Başbakan Tufan Erhürman, Anıtkabir’i ziyaret ederek, mozaleye çelenk sundu ve Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı.

Başbakan Erhürman’a, Anıtkabir ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut eşlik etti.

Başbakan Erhürman, Anıtkabir Şeref Deftreri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40’ncı hükümetinin Başbakanı olarak huzurlarınızda olmaktan büyük bir onur duymaktayım. Halkınızla birlikte verdiğiniz bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığınız, inancınız, cesaretiniz ve elde ettiğiniz başarı ve zaferler, dünyada bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren tüm uluslar gibi Kıbrıs Türk Halkı için de ilham kaynağı olmuştur.

Kıbrıs Türk Halkı olarak adamızda kendi kimliğiz ile var olmak için verdiğimiz mücadelede tüm olanaksızlıklara karşı inancımızı, umudumuzu ve mücadele azmimizi hiç yitirmedik. Verdiğimiz mücadelede, kurucusu olduğunuz güçlü ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve halkının desteği hep yanımızda oldu.

Bugünden sonra da Kıbrıs Türk halkının kalkınması ve Kıbrıs’ta siyaseten eşit, iki kurucu halktan biri olarak hak ettiği statüyü koruması mücadelesinde en önemli desteği Türkiye Cumhuriyeti Devletinden ve halkında göreceğimizden eminiz.

Bu vesile ile her zaman ve her koşulda bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerimi sunar; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ile anar, manevi huzurunuzda saygı ile eğilirim.

Ruhunuz şad olsun.

Tufan Erhürman

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı”