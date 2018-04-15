Erhürman: "Akla casinolardan başka bir şey gelmiyor"

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı konuşmasında, Türkiye’nin ülkemize desteklerinin süreceğini belirtirken, vakıf alanındaki desteklere de işaret ederek, bu seneki projelerin tamamlanmasıyla Selimiye Camii’nin de restorasyonuna başlayacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, “KKTC’nin casinolarıyla ve kumarla anılmasından ziyade adete ecdadımızın ve milletimizin mührünü teşkil eden bu eserlerin de bilinip tanınarak ziyaretçilere açılmasını, cazibesinin artırılmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu

Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Rumların zihniyeti aynı. Bu zihniyet değişmediği müddetçe bu noktada mutabakat sağlanması çok zor gözüküyor” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman ise konuşmasında, Türkiye’nin vakıf eserlerine katkılarının KKTC için yaşamsal önemde olduğunu belirterek, ülkemiz tarihinin, kültürel varlığının, doğal güzelliklerinin Türkiye’de bilinmesinin önemli olduğunu söyledi.

Erhürman, “Maalesef Türkiye Cumhuriyeti’nde dizilere kadar sirayet etmiş şekilde ‘KKTC’ denildi mi akla casinolardan başka hiçbir şey gelmiyor. Bu da bizi üzüyor” dedi.

Başbakan, TRT, TRT World gibi etkili devlet televizyonlarının KKTC’nin tarihi ve doğal yönlerini Türkiye’de aktarmasının önemli olduğunu söyledi.



“Kendimizi ve burayı TC halkına tam olarak anlatamadık”

Konuşmasında 13 yıl Ankara’da yaşadığını da anımsatan Başbakan şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti’ndeki halka da kendimizi ve burayı tam olarak anlatabildiğimiz kanaatini taşımıyorum. Orada 80 milyonluk bir nüfus var. Turizm potansiyeli yüksek, bu adaya gelip giden insanlar var. Gelip gitme potansiyeli olan insanlar var ama buraya gelirlerse burada ne bulacaklarına dair bilgiyi bizim yeterince oraya aktarabildiğimiz, anlatabildiğimiz kanaatinde değilim.

Casino turizmi tabii bizim turizmimizin bir ayağı. Sadece bir ayağı. Bizde olan sadece bir turizm olanağı… Maalesef Türkiye Cumhuriyeti’nde dizilere kadar sirayet etmiş şekilde ‘KKTC’ denildi mi akla da başka hiçbir şey gelmiyor. En azından nüfusun geniş kesimleri açısından baktığımızda. Bu da bizi üzüyor. Potansiyelimizi yeterince kullanamadığımızı, ülkeyi tanıtamadığımız endişesine kapılmamıza yol açıyor.”

TRT, TRT World gibi etkili devlet televizyonlarının ülkenin bu yönlerini Türkiye’de aktarmasının önemine değinen Başbakan Erhürman, ülkede çeşitli sporlar yapıldığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli federasyonlarının KKTC federasyonlarıyla zaman zaman da uluslararası etkinlikler düzenlediğini söyleyerek bu etkinliklerin de güzel görüntülere sahne olduğunu belirtti.

Ülkede düzenlenen Uluslararası Bisiklet Yarışı’na da işaret eden Başbakan Tufan Erhürman, “Bunların da yeterince Türkiye medyasında yer alamadığını üzülerek gözlemliyorum. Bizim de yeterince girişim yapmadığımızı, ihtiyacı paylaşmadığımızı düşünüyorum” dedi.(tak)

