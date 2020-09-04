Erhürman adaylık başvurusunu yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Yüksek Seçim Kurulu'na giderek adaylık başvurusunu yaptı. Erhürman'a Cumhurtiyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da eşlik etti.

Başvurusunu yapan Erhürman, çıkışta basının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalacağı öngörüsünü paylaşan Erhürman, “Yaptığımız çalışmalar, sahadan aldığımız izlenim bize 2.tura kalacağımızı söylüyor. Ama önemli olan her zaman söylediğimiz gibi demokrasinin kazanması…” dedi…

Erhürman, yaptığı açıklamanın ardından alkışlarla Yüksek Seçim Kurulu'ndan ayrıldı.

Foto: TAK