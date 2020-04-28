Cumhuriyetçi Türk Partis (CTP) Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, bilim kurulunun "açılma kriterleri"ni açıklaması gerektiğini söyledi, “tek kriter test sayılarını artırmak mıdır?” diye sordu.



Covid-19 pandemi süreci içerisinde açılma kriterlerinin ortada olmadığını söyleyen Erhürman mecliste yer alan 4 partinin her şeyi medyadan takip etmek zorunda kaldığını ifade etti, bu durumun kabul edilebilir olmadığını anlattı.



Mecliste söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman esasi itibarıyla karşı olmadıkları "yasa gücündeki kararnameler" konusunda, muhalefetin yapıcı davrandığını söyledi. Hükümete seslenen Erhürman “İlk günden beri normal olağan dönemdeki istişare süreçlerini çalıştırmıyorsunuz” eleştirisini yineledi.

Kimi bakanların televizyon programlarında “Muhalefet bize telefon açıp sorsaydı” gibi bir yaklaşım sergilediğini anlatan Erhürman, bu tavrı anlamanın mümkün olmadığını kaydetti.

İşçilere 1,500 TL’lik maaş desteği konusunda işverenin başvuru yapması gerektiği şartına dikkati çeken Erhürman, bu durumun yanlış olduğunu, işçinin işverenin başvurusuna mahkum bırakıldığını anlattı.

Hükümeti sorgulayan Erhürman “İşçi durdurmayı yasaklayacağız dediniz. Açıkladınız ancak yasaklamadınız. Sonra döndünüz işten durdurulan ödeneği 2,600’den 1,500’e düşürdünüz” dedi.

Erhürman, alınan kararların sosyal adaleti sağlamadığına dikkat çekerek, bu dönemde kaç kişinin işten durdurulduğunu sordu.

“Yanlış yapacaksınız. Ama biz bunu eleştiremeyeceğiz? Bu beklentiyi anlamak mümkün değil.” diyen Erhürman gerekirse iç borçlanmaya gidilmesi gerektiğini, sosyal patlamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İşsizlik ödeneğinin 6 ay ödeneceğini söyleyen Erhürman, bu ücretin düşürülmesinin hükümetin tasarruf tedbiri kapsamında sayıldığını belirtti, bu durumu eleştirdi.

1500 TL’lik işsizlik ödeneği konusundaki kararın meclise getirilmesini isteyen Ehürman, Başbakan’a öneri yaptı, “Lütfen bir an önce Reel Sektör Danışma Kurulu ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nu da toplayın” diye konuştu.



Erhürman sektörlerin taleplerinin “ortaklaştırılmaya çalışılması” gerektiğini ifade etti, bir sektörün diğer sektörleri etkilediğine dikkat çekti.

“Bir an önce harcama planını çıkarın. Nerelere harcama yapmayı planlıyorsunuz? Bunun kaynağını birlikte bulalım” diyen Erhürman “Dışardan kaynak bulmak konusunda katkı yapmaya hazırız. Ancak bunu yapmak için harcama planını görmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“Nasıl ki sağlıkta geç kalmamız pahalıya mal olabilir dediysek ekonomide de geç kalmamız pahalıya mal olabilir” diyen Erhürman hükümete “sorumluluğu paylaşma” önerisini yineledi.