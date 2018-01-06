Erhürman: "24 saat sonra bu iş bitecek"

YENİDÜZEN

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, İnönü Meydanı’nda düzenlenen mitingde coşkulu kalabalığa seslendi.

Alkışlar, sloganlar arasında kürsüye çıkan Erhürman, binlerce partiliye konuştu.

Erhürman özetle şöyle konuştu:

"İnönü Meydanı bugün ses veriyor, umut yok diyenlere cevap veriyor: 'Ne demek umut yok!'

Onlar televizyona bizimle çıkmayacaklar, Başbakanlık'tan yayın yaparım diyecekler, kendilerı susacak, zannettiler ki bu halk da susacak...

CTP artık bitti dediler, birinci değil ikinci parti çıkamaz, barajı geçemez dediler.

CTP'yi kurda kuşa yedirtmeyen sarı karıncaları var dedik, şimdi kanatlandı İnönü Meydanı'nda...

Demokrasinin hiçbir gereğini yerine getermedier, köşe bucak kaçtılar... köşe bucak kaçarak, ustalarının da yaptığı gibi yapacağını zannettiler. Pazartesi'nden sonra hukuk gelecek. O gereğini yapacak.

Bu yarış iki zihniyet arasındadır. Bir tarafta yalan ve talan, yolsuzluk vardır. Diğer tarafta plan, haysiyet, adalet, hizmet vardır.

İnadına birlik, inadına dayanışma...

24 saat içinde tek tek insanlara gideceğiz.Eskiden, UBP'ye, DP'ye oy vermiş ınsanların da gözlerinin içine bakıp, biz bunları çektik, çocuklarınızın, torunlarınızın da çekmesini mi istiyorsunuz diye soracağız.

Eğer ıistiyorlarsa, adres belli. İstemıyorsanız da belli... Vurun mühürü başağa! CTP'li adayların gözlerınde karanlık yok...

5 yıl daha yalancılara oy verirsek, 5 sene sonra birçok şey için çok geç olabilir.

Herkes seçim nereye doğru gidiyor, gördü emin oldu. Son gece oyunlarına fırsat tanımayacağız."

Tufan Erhürman'ın konuşması sık sık 'Birlik mücadele dayanışma' sloganları ile kesildi.