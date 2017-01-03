

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP ) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara'ya gidiyor.



Kıbrıs sorununa yönelik olduğu açıklanan ziyarette, Erhürman'a iki milletvekilinin eşlik etmesi de dikkat çekici.



Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:



Partimizden Genel Başkan Tufan Erhürman başkanlığındaki, milletvekilleri Mehmet Çağlar ve Armağan Candan'dan oluşan heyet, Kıbrıs Sorunu ile ilgili hükümet ve ana muhalefet yetkilileriyle bir dizi temasta bulunmak üzere bu akşam Ankara'ya gidiyor. Heyetin Perşembe akşamı adaya dönmesi bekleniyor. Görüşmelerle ilgili gelişmeler Basın Bürosu tarafından paylaşılacaktır.



