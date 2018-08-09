Erhun Erkmen hayatını kaybetti
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından,Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Sevim Erkmen’in oğlu Erhun Erkmen bugün hayatını kaybetti.
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Sevim Erkmen’in oğlu Erhun Erkmen bugün hayatını kaybetti. Erhun Erkmen'in uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Erkmen yarın Lefkoşa kabristanlığında toprağa verilecek. Erkmen’in ölümü mesai arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.
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