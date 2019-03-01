Erhalk'ın davası ertelendi
Doğancı köyünde 2018 yılı Temmuz ayında eşi Nigar Erhalk'ı av tüfeği ile vurarak öldüren İbrahim Tevfik Erhalk'ın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması yapıldı, dava 6 mart tarihine ertelendi.
A+A-
Doğancı köyünde 2018 yılı Temmuz ayında eşi Nigar Erhalk'ı av tüfeği ile vurarark öldüren İbrahim Tevfik Erhalk'ın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması yapıldı.
Dava ses kayıtlarının dinlenmesi için 6 mart tarihine ertelenirken duruşmayı Nigar Erhalk'ın ailesi yakından takip etti.
Bu haber toplam 90 defa okunmuştur
Etiketler : erhalk, Nigar Erhalk
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler