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Erhalk'ın davası ertelendi

Erhalk'ın davası ertelendi

Doğancı köyünde 2018 yılı Temmuz ayında eşi Nigar Erhalk'ı av tüfeği ile vurarak öldüren İbrahim Tevfik Erhalk'ın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması yapıldı, dava 6 mart tarihine ertelendi.

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Doğancı köyünde 2018 yılı Temmuz ayında eşi Nigar Erhalk'ı av tüfeği ile vurarark öldüren İbrahim Tevfik Erhalk'ın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması yapıldı. 
Dava ses kayıtlarının dinlenmesi için 6 mart tarihine ertelenirken duruşmayı Nigar Erhalk'ın ailesi yakından takip etti.

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