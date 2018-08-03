Erhalk cezaevine gönderildi

Doğancı’da 27 Temmuz tarihinde av tüfeği ile ateş edip eşi 52 yaşındaki Nigar Tevfik Erhalk’ın ölümüne neden olan 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, bugün yeniden çıkarıldığı mahkemede hükümsüz tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Erhalk, bugün çıkarıldığı mahkemede davaları görüşülünceye dek hükümsüz tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.