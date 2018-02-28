Ergün, üçüncü kişisel sergisini açtı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr.Erdoğan Ergün 3. kişisel sergisini Ankara’da, Galeri Akdeniz Sanat Galerisi’nde sanatçı ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açtı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılış resepsiyonu, Anayasa Eski Başkanı Yekta Güngör Özden, gazeteci yazar Şükrü Küçükşahin, fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan Güven, sanat eleştirmeni Abidin Celal İzzet, TRT Ankara Radyosu program yapımcısı Ayşe Yörük, film yapımcısı Semih Taytak, Hürriyet Gazetesi Kültür Sanat yazarı Uğur Ergan ve birçok değerli sanatçı ve sanatseverin katılımı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Galeri sahibi İsmet Akdeniz ve müdürü Zeliha Akdeniz, Türkiye’de özellikle Ankara’da ilk defa böyle bir serginin gerçekleştiğini, stencil tekniği ile sprey boya kullanılarak tuval üzerinde hayat bulan Erdoğan Ergün’ün çalışmalarına evsahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve sergiye ilginin çok yoğun olduğunu vurguladı.

Bugüne değin ulusal ve uluslararası birçok karma sergide çalışmalarını sergileyen, koleksiyonlarda ve müzelerde eserleri yer alan Erdoğan Ergün 3. kişisel sergisi ile Ankara’lı sanatseverlerle buluştu.

03 Mart 2018 Cumartesi gününe kadar izlenebilecek sergide özgün şablon baskı ile tuval üzerine çalışmalar yer alıyor.