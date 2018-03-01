Ergün Serdaroğlu'na dava

Duruşmaları 16 Mart’ta başlayacak olan Serdaroğlu, “tanıkları yalan ifade vermeye ve doğru şahadeti gizlemeye teşvik etmek” suçundan yargılanacak.

Eşi Rasiha Serdaroğlu’nun ‘hamileliliği yasa dışı sonlandırma’ davasıyla ilgili Yüksek Mahkeme’deki istinafı kararı ise 15 Mart’ta yani bir öncesinde açıklanacak...

Didem MENTEŞ

Girne’deki ‘hamileliliği yasa dışı sonlandırma’ davasında eşi Rasiha Serdaroğlu yargılanırken, davanın 3 tanığına ulaşarak ifadelerine müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle eski milletvekili Ergün Serdaroğlu hakkında dava dosyalandı. 16 Mart’ta dava duruşması başlayacak olan Ergün Serdaroğlu, “Tanıkları yalan ifade vermeye ve doğru şahadeti gizlemeye teşvik etmek” davalarından yargılanacak.

Eşi Rasiha Serdaroğlu’nun ‘hamileliliği yasa dışı sonlandırma’ davasıyla ilgili Yüksek Mahkeme’deki istinafı hakkındaki son karar ise 15 Mart’ta açıklanacak.

16 Mart’ta duruşmalar başlayacak

Başsavcılık tarafından Ergün Serdaroğlu’na 3 ayrı tanığa müdahalede bulunduğu gerekçesiyle 3 benzer dava getirildi.

Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 118’inci maddesi uyarınca “Tanıkları yalan ifade vermeye ve doğru şahadeti gizlemeye teşvik etmek” suçlaması getirilen Serdaroğlu, 16 Mart’ta yargılanmaya başlayacak.

Dava, Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülecek.

Bu arada alt mahkemedeki yargılama süreci tamamlansa da Yüksek Mahkeme’de istinafı görüşülen ‘hamileliği yasa dışı sonlandırma’ davasında sanık olan eşi Rasiha Serdaroğlu ve diğer 5 sanıkla ilgili son karar da 15 Mart’ta verilecek.

Milletvekili olduğu dönem soruşturma başlatılmıştı

Hatırlanacağı üzere ‘hamileliği yasa dışı sonlandırma’ davasıyla ilgili olarak 2016 Temmuz ayı içerisinde davanın ön tahkikat duruşmaları aşamasında, tanık olarak dinlenen temizlik görevlisi Ş.Ş, Serdaroğlu’nun mahkemeye çıkmadan yaklaşık 15 gün önce çalıştığı otelde, müdürlerin lobisinde kendisini ziyarete geldiğini Mahkemede açıklamıştı. Savcılık talebiyle polis tarafından soruşturma başlatılmış, Serdaroğlu’nun 3 tanığa benzer müdahalede bulunduğu tespit edilmişti. Polis tarafından hazırlanan dosya Başsavcılığa gönderilmiş, dosya 1 yıl boyunca bekletilmişti. 7 Ocak’taki erken seçimde aday olamayarak dokunulmazlığı düşen Serdaroğlu hakkında Başsavcılık dava açmıştı.

Serdaroğlu, iddiaları kabul etmemişti…

Söz konusu dönemde YENİDÜZEN’e konuşan Serdaroğlu, hakkındaki iddiaları kabul etmemişti.

Serdaroğlu, suçlamaları reddetmiş, yasa dışı kürtaj davasıyla ilgili tanıklara herhangi bir müdahalede bulunmadığını açıklamıştı.

Hakkında açılan soruşturmanın ne aşamada olduğuna dair kendisinin bilgisi olmadığını belirten Serdaroğlu, “soruşturmayla ilgili ifade vermedim” diye konuşmuştu.

Soruşturmaya ilgili polisin kendisinden ifade almaya gittiğini ancak ifade vermeyi kabul etmediğini de aktaran Serdaroğlu, dosyanın hazır olunduğunu ancak kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini de kaydetmişti.