Ergün, ODTÜ Martfest’te sanatsal atölye çalışması gerçekleştirdi

MartFest Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Erdoğan Ergün, davetli sanatçı olarak, 30 öğrenci katılımıyla sanatsal atölye çalışması gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Stencil Grafiti tekniği üzerine verdiği seminerden sonra öğrencilerle birlikte yapılan çalışmaların sanatseverler ve akademisyenler tarafından ilgiyle izlendiği belirtildi. Doç. Erdoğan Ergün, atölye çalışması haricinde ayrıca kişisel bir sanatsal çalışma da gerçekleştirdi.

Sanatsal etkinliklerin, üniversite kampüslerinde özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Ergün, “farklı kültürden ve alanlardan öğrencilerin etkileşim içerisinde olması, yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olan sanat ile buluşması önemlidir. Çünkü, bir toplumun uygarlığı, onun sanat değerleri ve kültür varlıkları ile simgelenir dedi. Kültürün zenginlik kazanmasında sanat çalışmalarının önemi çok büyüktür. Üniversiteler de bu kültür zenginliğinin en yoğun olduğu kurumlardır” dedi.