Ergüçlü’nün “Lefkoşa Çarşı Esnafı” kitap oldu

Duayen gazeteci ve Lefkoşa aşığı Süleyman Ergüçlü’nün “Lefkoşa Çarşı Esnafı” fotoğrafları, KKTC Telsim’in desteğiyle kitaplaştırılarak, esnafa hediye edildi. Üç sergide yer alan toplam 182 fotoğrafın yer aldığı kitapta, yaşlısından gencine, her meslekten Lefkoşa Suriçi esnaf portreleri yer alıyor. Unutulmaya yüz tutmuş Lefkoşa Suriçi’ni, tarihi ve mimari güzellikleriyle korunmasını ve yaşatması amaçlanan projede, yıllardır Suriçi’ni terk etmeyen ve her türlü zorluğa karşı mücadele eden esnafa vefa borcu olarak nitelendirildi.

Projenin, Lefkoşa’ya bir affetirme projesi olduğunu söyleyen Süleyman Ergüçlü, projenin şu şekilde doğduğunu söyledi: Bir gün, kızım Hazar Ergüçlü’yü, eski Lefkoşa’da bir gezdirmek istedim. Lefkoşa Surlariçi’nde doğup büyüdüğüm için, ona da tanıtmak istemiştim. Kızımın, kültürüne katkı koymak istedim. Doğduğum evi, doğduğum mahalleyi, büyüdüğüm sokakları, gittiğim ilkokulu gösterdim. Lefkoşa’da gördüm ki; benim bıraktığım, eski Lefkoşa değil. Başka şeyler... Başka birileri vardı. Mesela, “Şu sokaktan aman geçmeyin. Çok güvenli olmayabilir” gibi, uyarılar aldık. Bir Lefkoşa’lı olarak, bu beni fevkalade üzmüştü.”

“LEFKOŞA’YA TEŞEKKÜR BORCUM VARDI”

Kendisinin Lefkoşa’ya affettirmesi gerektiğini, teşekkür borcu olduğunu ifade eden Ergüçlü, ilk başta Büyük Han’daki, kahveci Ahmet Kanan’ın fotoğraflarını çekmeye başladığını söyledi. Ahmet Kanan’ın vefatından sonra, fotoğrafları büyütüp, kahveye astıktan sonra, etraftaki esnafın bu sahiplenmeyi çok beğendiğini söyleyen Ergüçlü, çarşıdaki esnafın fotoğraflarını boydan çekmek ve sergi açma düşüncesinin doğduğunu belirtti. Fotoğraf sergisi projesini hayata geçirmek için, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile görüştüğü söyleyen Ergüçlü, Tanpınar’ın projeden çok etkilendiğini ve KKTC Telsim ile projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. KKTC Telsim ile birinci sergiyi açtıktan sonra, fotoğraflamaya devam ettiğini belirten Ergüçlü, ikinci ve üçüncü sergileri de KKTC Telsim ile Büyük Han’da açtıklarını söyledi. Sergide yer alan fotoğrafları yine KKTC Telsim sponsorluğunda kitap haline getirdiklerini belirten Ergüçlü, fotoğrafı yer alan esnafa beşer tane KKTC Telsim’in hediyesi olarak takdim ettiklerini söyledi.

“LEFKOŞA’NIN KOKUSUNU HER GÜN ALIRIM”

Lefkoşa’nın yavaş yavaş toparlandığını söyleyen Ergüçlü, Lefkoşa ile varolduğunu, Lefkoşa’yı bir ana gibi gördüğünü nitelendirdi. “Ben Lekfoşa Suriçi’nde Karababa Mahallesi’nde doğdum. Daha sonra, bir süre Selimiye Camii’nin oralarda oturduk. Ardından, Polis Sokak’ta oturduk. 74’ü Polis Sokak’taki evimizde yaşadım. O zaman mücahittim. Askerliğimi Lefkoşa’da yaptım. Savaşta da yine Surlariçi’ndeydim. Ben Lefkoşa ile varoldum.” diyen Ergüçlü, Suriçi’nde oturmasa da hemen hemen her gün, Surlariçi’ne geldiğini söyledi.

GENÇLERİN, “LEFKOŞA BENİMDİR” DİYEBİLMELERİ LAZIM

En önemlisi Lefkoşa’ya sevgi ve saygı duyulması gerektğini vurgulayan Ergüçlü, gençlerin, “Lefkoşa benimdir” diyebilmeleri gerektiğini, bunu diyebildikleri sürece Lefkoşa’nın korunup, gelişebileceğini ifade etti.