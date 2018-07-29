Erenler’den üçüncülük

Bulgaristan’ın Albena şehrinde devam eden Uluslararası Masa Tenisi Veteran Turnuvası’nda ülkemizden Fadıl Olguner ve Eser Erenler kendi yaş gruplarında ilk 8 içinde yer aldı. Fadıl Olguner 60-69 ve Eser Erenler ise 30-39 ferdi erkek yaş grubunda üç gün önce yaptıkları beşer maçı kazanarak ilk 16 içinde yer almışlardı. Olguner önceki gün oynadığı maçta Litvanyalı rakibini 3-1 yenerek ilk 8 içine girdi. Fadıl Olguner dünkü maçta ise Romen rakibine 3-2 yenilerek turnuvada 5-6’lık maçına çıkacak.

Eser Erenler üçüncü oldu

Uluslararası Masa Tenisi Veteran turnuvasında sporcumuz Eser Erenler önceki gün yaptığı maçta rakibini yenerek ilk sekize kalma başarısı gösterdi. Eser Erenler, dün ise 30-39 yas grubunda yarı finalde güçlü Romen rakibine 3-2 yenilerek üçüncü oldu.