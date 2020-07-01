Erenköy’de ‘izinsiz karavan’ tartışması

Dila ŞİMŞEK

Biyologlar Birliği Başkanı Hasan Sarpten, Yenierenköy Belediyesi’nin deniz kıyısına ‘çevre katliamı yaparak’ izinsiz ve denetimsizce karavan alanı oluşturmaya çalıştığını ileri sürdü.

YENİDÜZEN’e konuşan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Kaymakamlık ve Çevre Koruma Dairesi’nden görevlilerin gelip bölgeyi gördüğünü söyleyerek, çevreye zarar veren bir çalışma yapmadıklarını savundu.

Sarpten, söz konusu arazinin belediyeye değil kaymakamlığa ait olduğunu ifade ederek, başkanın da ‘ortada izin yokken’ 100 kişiden ücret aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu ise, “Bakanlığa arazi ile ilgili başvuru yapıldığına göre arazi belediyenin değil” şeklinde konuştu.

Ürüncüoğlu: “Bakanlığa arazi ile ilgili başvuru yapıldığına göre arazi belediyenin değil”

İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, “Arazi ile ilgili bize bir talep ulaşmadı. Kaymakamlığa yapılan ihbarlar artınca, bir rapor ve görüş yazarak Çevre Koruma Dairesi’ne ilettim. Öğrendim ki bugün giderek araziyi incelemişler. Erenköy’de farklı farklı bölgelerde tahliye davası açtık. Ancak özellikle bu arazi ile ilgili henüz detaylı bilgim yok. İçişleri Bakanlığı’ndan talepte bulunulduğuna göre arazi belediyeye ait değil, devletindir” şeklinde açıklamada bulundu. Ürüncüoğlu, başka bir arazide de benzeri bir çalışma yapılacağı ihbarı aldıklarını, ancak gittiğinde böyle bir çalışma görmediğini belirterek, yapılmaması konusunda uyarıda bulunduğunu da ekledi.

Sarpten: “Hiçbir izin alınmadan yapıldı”

Biyologlar Birliği Başkanı Hasan Sarpten ülkemizde belediye başkanlarının kendilerinin çevreyi hiçe saydığını söyleyerek, hiçbir yasa, kural tanımadan doğal alanlara müdahale ettiğini söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Sarpten, “Erenköy belediyesi tarafından kıyı şeridindeki bir alan dozerlere dümdüz edilerek kontejnerlar getirilerek bir çeşit karavan alanı tarzı gece kondulaşma yapılmak isteniyor. Başkan kendisi daha ortada hiçbir izin yokken 100 kişiden konulacak konteynerlar için para aldığını, belediye meclisinden ön sıralar için 7 bin arka sıralar için 6 bin lira alınması için karar alındığını itiraf etti. Üstelik tüm bunlar yapılırken tamamen kaçak bir şekilde ve HİÇBİR İZİN ALINMADAN yapılmıştır” şeklinde açıklamada bulundu.

Sarpten, yaptıkları temaslar sonrasında ne kaymakamlıktan ne de Çevre Koruma Dairesi’nden izin alınmadığının tespit edildiğini kaydetti. “Ayrıca, İçişleri Bakanlığı söz konusu arazinin belediye arazisi değil de kaymakamlığın sorumluluğunda bir arazi olduğunu ve belediyeye buraya herhangi bir yapı yapılamayacağını ilettiklerini bize beyan etmiştir” diyen Sarpten, belediyenin suç işlediğini ifade etti.

“Buraya yapılacak "gece kondu" tarzı yapıların yaratacağı kirlilik büyük olacak”

Biyologlar Birliği Başkanı Hasan Sarpten, sosyal medyada açıklama yaparak olayı kamuoyuna da duyurdu. Sarpten, “Erenköy belediyesi, tam bir çevre katliamı yapar gibi sözde karavan alanı oluşturmak için dozerlerle güzelim deniz kıyısını dümdüz ediyor. Hiçbir izin, hiçbir denetim yok! Doğanın talan edilmesi bir yana, buraya yapılacak "gece kondu" tarzı yapıların yaratacağı kirlilik büyük olacak. İnsanın, "nerde bu devlet" diyesi var ama yöneticiler sus pus, balı tutan parmağını yalıyor bu gibi rezillikler de bir başkası çıkınca unutuluyor” dedi.

Yeşilırmak: “İzin için başvuru yaptık”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, yapılacak karavan projesinde betonlaşma olmadığını, kanalizasyon, elektrik ve su için altyapının hazır olduğunu ifade ederek, çevreye zararlı bir şey olmadığını savundu.

Yeşilırmak, Kaymakamlık ve Çevre Koruma Dairesi’nden görevlilerin gelerek inceleme yaptığını, Şehir Planlama Dairesi’ne ise izin için başvuruda bulunularak yazı gönderildiğini söyledi. “Uzaktan gazel okumak kolay… Bu bölge daha önce Bakanlar Kurulu izni ile belediyeye verildi, ancak sonrasında UBP döneminde bizden alındı. Biz de kurum olarak buraya sahip çıkmak istiyoruz. İzin için başvurularımızı yaptık, çalışmalarımız sürüyor” dedi.