Erenköy Direnişi’nin neferleri anıldı

Kıbrıs’ta 1964 yılında yer alan toplumlararası çatışmalarda, Erenköy (Koççina) köyünde direnişleriyle tarihe geçen isimler anıldı.

Çoğunluğu yüksek öğrenimlerini yarıda bırakarak adaya gelen öğrencilerin savaştığı Erenköy’de, genç yaşta toprağa düşen isimler için bir kez daha sevdikleri gözyaşı döktü.

Erenköy Şehitliği'nde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ayrıca komutanlar, büyükelçilik temsilcileri katıldı.

Törende Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuştu.

Törenin ardından müzenin gezilmesi ile izaz ikram gerçekleştirildi. Burada şiirler okundu, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konser verdi, fotoğraf sergisi gezildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı törende yaptığı konuşmada, Erenköy Direnişi’nde vatan savunmasında canını kanını veren dönemin gençliğini unutmalarının mümkün olmadığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının azınlık olmaması, vatan topraklarının korunması için bu fedakarlıkların yapıldığını kaydetti.

“Uluslararası hukuk içinde dünya toplumları arasında hak ettiğimiz yeri almak istiyoruz” diyen Akıncı, savaşın kazananı olmayan bir sonuç ürettiğini söyledi.

Akıncı sözlerini söyle sürdürdü:

“Hedef nedir; bu topraklarda özgürlük, eşitlik ve güvenlik içinde yaşayabilmektir. Bunun için günü geldiğinde müzakere ise müzakere, elbette Türkiye ile de istişare içinde, bu makamda kim olursa olsun, ben devam edersem ben, benden başkası gelecekse o, mutlaka bunu yapacaktır, yapmak sorumluluğu vardır.”

Akıncı konuşmasında “Bu halk kararını kendisi verecek, rotayı bize halkımız çizecek, kimse merak etmesin” sözlerini de kullandı.