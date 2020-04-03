Erenköy açıklarında 5 şiddetinde deprem
Erenköy açıklarında bu akşam 5 şiddetinde deprem meydana geldi.
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Erenköy açıklarında bu akşam 5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre bu akşam saat 21:15 sıralarında daireye bağlı Erenköy Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 118 km uzaklıkta, orta şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.0 olan bir deprem kaydedildi.
Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.78 Kuzey ve 35.44 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 10 km derinliğinde Kıbrıs’ın kuzey doğusunda denizde olduğu saptandı.
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Etiketler : Deprem
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