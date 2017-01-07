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Erdoğan’ın Cenevre’ye katılmayacağı iddiası

Erdoğan’ın Cenevre’ye katılmayacağı iddiası

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cenevre’ye katılmayacağı iddia edildi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cenevre'de 12 Ocak'ta yapılacağı ifade edilen 5'li zirveye katılmayacağı iddia edildi.

Bazı haber sitelerinin RİK’in New-York muhabirine dayandırdığı haberlere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan Cenevre Konferansı’na katılmayacağı yazılsa da, resmi kaynaklar bu iddiayı doğrulamadı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cenevre'de yapılacağı ifade edilen 5'li zirveye katılmayacağını doğrulamazken, ‘sadece iddia’ yorumu yapıldı.

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