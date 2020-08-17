Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.
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TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.
Ayrıntılar gelecek..
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Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu
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