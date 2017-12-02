TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.



Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik beklentiler ve garantör ülkelerin rolünün de bu görüşmede masaya getirilmesi bekleniyor.



TC Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un davetine icabetle 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.



Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

