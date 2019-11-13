Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'un Beyaz Saray'daki görüşmesi sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ülkemiz saati ile saat 19.00 sıralarında Beyaz Saray'a geldi. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, Erdoğan ve eşini kapıda karşıladı. İki lider basına fotoğraf verdikten sonra içeri girdi. Erdoğan ve Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump: "Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüştük. Gayet memnunlar"

Trump, yaptığı açıklamada, “Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüştük. Gayet memnunlar. Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Sadece petrolu güvence altına almak için asker bıraktık. İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Bu tek yönlü bir yol değil. Sizi burada ağırlamak büyük şeref” dedi.

Erdoğan da “Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız” diye konuştu.

Trump bir soru üzerine S-400 ve F-35’leri de konuşacaklarını ifade etti.

Donald Trump, azil soruşturmasıyla ilgili soruya “Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum” diye yanıt verdi.