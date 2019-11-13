Erdoğan - Trump görüşmesi 75 dakika sürdü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ülkemiz saati ile saat 19.00 sıralarında Beyaz Saray'a geldi. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, Erdoğan ve eşini kapıda karşıladı. İki lider basına fotoğraf verdikten sonra içeri girdi. Erdoğan ve Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump: "Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüştük. Gayet memnunlar"

Trump, yaptığı açıklamada, “Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüştük. Gayet memnunlar. Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Sadece petrolu güvence altına almak için asker bıraktık. İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Bu tek yönlü bir yol değil. Sizi burada ağırlamak büyük şeref” dedi.

Erdoğan da “Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız” diye konuştu.

Trump bir soru üzerine S-400 ve F-35’leri de konuşacaklarını ifade etti.

Donald Trump, azil soruşturmasıyla ilgili soruya “Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum” diye yanıt verdi.

"Türkiye icabına bakıyor"



ABD Başkanı Donald Trump: "IŞİD'i yüzde 100 bitirdik. Bir ve iki numaralı ismi yok ettik. Üç numaranın peşindeyiz. Artık hedefimizde. Türkiye de IŞİD tutuklularını izliyor ve son dönemde 100'den fazla IŞİD savaşçısını yakaladı ve icabına bakıyorlar" şeklinde konuştu.

"Ticaret hacmi hedefi"



Türkiye ile ABD'nin ticaret hacmini genişletmeye çalıştıklarını da vurgulayan Trump, "Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Şu andaki ticaret hacmimiz 20 milyar dolar ama bu rakam kolaylıkla 100 milyar dolar olabilir" dedi.

30 dakika planlandı, 75 dakika sürdü



TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump daha sonra Oval Ofis'teki görüşmeye geçti. 30 dakika olacağı belirtilen ikili görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu.

Heyetler arası görüşme

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi

Çalışma yemeği şeklindeki görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı.

Çalışma yemeği şeklindeki heyetler arası görüşmede bazı senatörler de yer aldı.

Senatörlerden sorular

Trump ve Erdoğan, senatörlerle özel bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, senatörlerden gelen soruları da yanıtladı.

Erdoğan: “Güvenli bölge bizim kontrolümüzde olmalı”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilişkin sorulara şu şekilde yanıt verdi:

"Özellikle tabii burada iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım; Kürtler ve teröristler. Kürtler aynı zamanda benim vatandaşım. Dünyada en çok Kürt’ün yaşadığı yer benim ülkem. Sayın Obama döneminde Kobani'den ülkeme iltica eden Kürtlerin sayısı 350 bindir. Bunları kimse kabul etmezken, biz kabul ettik. Kimsenin herhangi bir ekonomik desteği söz konusu değil. Fakat sizin Kürt diye zikrettiğiniz herhalde YPG/PYD. Bunlar terör örgütü ve PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ben sizlere bazı belgeleri özellikle vermek istiyorum. Apo denilen bölücü terörörgütü başının Ferhat Abdi Şahin manevi evladıdır. Bunu özellikle bilmekte fayda var.

Sayın Obama döneminde de ben bunu ifade etmiştim, güvenli bölgeyi bizim yapmamız lazım. Uluslararası bir donörler toplantısıyla Suriye'nin kuzeyinde şu anda 444 kilometre uzunluk ve 32 kilometre, Sayın Başkan'ın 230 mil diye ifade ettiği o bölgeyi güvenli bölge olarak ifade edebiliriz. Biz planları yaptık, projeleri hazırladık. Bu adımı atarsak, altı ay ile 2 yıl arasında 1 milyon mülteciyi güvenli bölgeye yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz. Şu anda bizde olan 4 milyon mültecinin 3 milyon 650 bini Arap, Keldani, Yezidi; 350 bini de Kürt. Toplamda 4 milyon. Şu ana kadar yaptığımız yatırım 40 milyar dolar. Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyon Euro’dur."

Trump: “F-35 konusunu çözeceğimizi umuyorum”

ABD Başkanı Trump, S-400 ve F-35 konusundaki soru üzerine “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte senatörlerle görüşüyoruz. Bu sorunu halledeceğimizi düşünüyorum” dedi.

"Avrupa mülteciler konusunda adım atmalı"

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Trump, "Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve ciddi harcama yapıyor. Artık Avrupa'nın bu konuda adım atarak daha fazla sorumluluk alması gerekiyor Burada 4 milyon kişiden bahsediyoruz, bu insanlar Avrupa'ya gidecek olursa, umarım Avrupa gerekeni yapacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Trump, Türkiye'ye mültecilere ev sahipliği yaptığı için bir kez daha teşekkür etti.

Dikkat çeken kitapçık

Öte yandan, Türk heyetinin yanında bulunan “Türkiye’nin Terörle Mücadelesi” başlıklı kitapçık dikkat çekti. Bu kitapçık, görüşme sırasında ABD’li yetkililere verildi.

Basın Toplantısı düzenlendi

Görüşmeler sonrası Erdoğan ve Trump basın açıklaması yaptı..

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalardan satır başları;

- Son derece faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikle Erdoğan'a Serkan Gölge'nin serbest bırakılması için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde geri dönecek. Bu ABD ve Türkiye için güzel bir haber.

- Türkiye NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la açık sözlü ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik.

- Türkiye'nin sorumluluklarınıu yerine getireceğini söyledi. Cumhurbaşkanının büyük bir hayranıyım. Ateşkesin karmaşık olduğunu söyleyebiliriz ama hızlı bir şekilde yol alıyoruz.

- Birçok önemli konuda görüşüyoruz. 28 NATO üyesi arasında 8. sıradalar ve finanasal sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılılar.

- Bağdadi'yi ortadan kaldırdık, Türkiye bazı bölgelerden geçeceğimizi biliyordu, yardımcı oldular. Teşekkür ediyoruz. Aynı bizim gibi teröre karşı savaşıyorlar.

- S-400 konusunu bugün görüştük gelecekte de görüşeceğiz. Güvenlik danışmanlarımızın S-400 konusunda çalışamaları konusunda anlaştık.

- S-400 konusunda zorluklar çıkarıyor, umarız sorunu çözeceğiz.

100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret anlşaması için mutabık kaldık.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları;

- Kapsamlı ve samimi görüşmeler kaydettik. Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı zeminde ilerletilmesi, iş birliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz. Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.

- Terörle mücadele konusunda ortak irade belirttik.

- Özellikle Bağdadi'nin ölümünden sonraki süreçte de bizler gerek cezaevlerinden Suriye tarafında kaçmaya çalışan, gerek ülkemizde şu anda 2 bin 200 cişvarında DEAŞ'lı elimizde tutuklu ve mahkumdur.

- PKK/YPG bu mutabakatı bozmak için askerlerimizi ve sivilleri hedef alan provokatif saldırılar düzenliyor. Barış Pınarı Harekatı ile PKK'nın ayrılıkçı gündemine ağır bir darbe indirilmiştir.

- Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, dezenformasyonla kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştıklarını da görüyoruz.

- 17 Ekim mutabakatımzıla Suriye'de iş birliğimizin geliştirilmesi için önemli bir fırsat yakaladığımızı düşünüyoruz. Suriye'deki krize kalıcı çzöüm bulmak için muatabakta bağlılığımızı sürdürüyoruz.

- Türkiye ve ABD, IŞİD'i tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışabilir.

- Temsilciler Meclisi'nde alınan kararların milletimizi üzdüğünü sayın Başkan'a ilettim.

- Ermenistan'da ortak komisyon kurma teklifimiz geçerlidir. 104 yıl önce savaş şartlarında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil, tarihçiler olmalıdır.

- 7 bin 680 yabancı terörist savaşçı yakaladık, gönderdik. PKK/YPG'nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye geçen, kadınların ve çocukların da bulunduğu 287 kişiyi yakaladık.

- Yabancı terörist savaşçılar kaynak ülkeler tarafından geri alınmalıdır ve Sayın Başkan'la bu konuda aynı görüşteyiz.

- Suriye'deki 3 milyon insana düzenli yardım gönderiyoruz.