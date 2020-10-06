Erdoğan-Tatar’dan karşılıklı teşekkür

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıklama yaptı, “salgın mücadelesi” nedeniyle KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı kutladı.

BRT Canlı Yayın’la Erdoğan’ın konuşmasını paylaştı.

Görüşmenin ardından iki lider, Türkiye'den KKTC'ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattın deniz geçiş sisteminde yaşanan arızanın giderilmesi dolayısıyla düzenlenen törene video konferans yöntemiyle katıldı. Ardından da Maraş'tan yayın yapıldı.

Erdoğan, Kıbrıslı Türkler için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaklarını söyledi. Erdoğan, Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması ve Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarının korunmasını önemsediklerini söyledi.

“Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın içinde olmayacağı hiçbir senaryonun başarı şansı yoktur” diyen Erdoğan, en son yapılan Avrupa Birliği Zirvesi’nde de Kıbrıs Türk halkının yok sayıldığını söyledi. Garantileri çağ dışı bulanlara gerekli yanıtı vereceklerini de söyleyen Erdoğan, Kıbrıslı Türklerin eşitliğine dikkat çekti, Kıbrıs Rum yönetiminin bunu hazmetmediğini söyledi.

Ersin Tatar da Ankara’daki görüşmede açıklama yaparak Erdoğan’a teşekkür etti, Doğu Akdeniz’deki gazın çatışma değil dostluğa vesile olmasını istedi.

“Gelinen noktada Doğu Akdeniz’de onlar ne yaparsa, bizim de aynısını yapma hakkımız vardır” diyen Tatar, su temin projesine yönelik de tamiratın tamamlanması, Geçitköy’de yeniden su akması nedeniyle de Erdoğan’a teşekkür etti.

Tatar, kendisi için kurulan özel ekrandan açıklamayı okudu, “Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasında fitne sokmaya çalışanlara en iyi yanıtın ortak projelerle verileceğini” belirtti.

Erdoğan da yeniden söz alarak su projesi hakkında “bir sıkıntı yaşandı, tekrar tamirat yapıldı, kolay değil, yoğun bir çalışmayla yapıldı. Bu proje bir mühendislik harikasıdır” dedi.

Erdoğan yayında Geçitköy'den görüntülerin canlı yayında paylaşılmasını talep ederek "Maşallah, ekranları başında izleyenler de suyun tadına varsın" dedi.

Tatar da "Dünyada bir ilk efendim, arsın projesi" dedi.

Erdoğan, yayında Tarım Bakanı Dursun Oğuz'a da söz vererek "Evet Dursun Bey" diye selendi, Oğuz da suyun akışı nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti, suyun Kuzey Kıbrıs'a katacaklarını anlattı.

"Paylaşmak istediğimiz bir konu da Maraş'tır diyen Tatar, bölgenin KKTC toprağı olduğunu iddia etti.

Türkiye’deki Erdoğan-Tatar basın toplantısı sırasında Kuzey Kıbrıs’a da canlı bağlanıldı, Geçitköy Barajı’nda Türkiye Tarım Bakanı'nın su temin projesini anlatması için söz verildi.