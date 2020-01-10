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Erdoğan, Tatar, Özersay görüşmesi sona erdi

Erdoğan, Tatar, Özersay görüşmesi sona erdi

 İstanbul’a günübirlik ziyarette bulunan Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi…

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 İstanbul’a günübirlik ziyarette bulunan Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi… Kabule, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı…Bölgede meydana gelen siyasi gelişmelerin değerlendirileceği açıklanmıştı.

Görüşme Kıbrıs saatiyle 16.45 sıralarında tamamlandı. 

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