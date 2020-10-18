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Erdoğan, seçimi kazanan Tatar’ı tebrik etti

Erdoğan, seçimi kazanan Tatar’ı tebrik etti

​​​​​​​TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi kazanan Ersin Tatar’ı tebrik etti.

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi kazanan Ersin Tatar’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar’ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

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